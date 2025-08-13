Agenda cultural. Recomendaciones 13 de agosto

Esta es la agenda cultural programada en Aragón para este miércoles, 13 de agosto:
- Solyaris – Ciclo de cine ‘Tarkovsky/Bach’ del XXXIV Festival Camino de Santiago. 13 de agosto, 20 h. Cine Escuelas, Hecho. Proyección de la película Solaris de Andrei Tarkovsky.
- Observación Astronómica en Panticosa. 13 de agosto, 22.30 h. Piscina de Verano, Panticosa. Astroturismo de verano, observación nocturna a simple vista y con telescopios. Organiza el Ayuntamiento de Panticosa.
- Don Patricio – Fiestas de San Lorenzo de Huesca. 13 de agosto, 23.30 h. Palacio de Congresos de Huesca.
- Exposición XXXVI Premio de Arte Santa Isabel de Portugal. Hasta el 17 de agosto, de 11 a 14 y de 18 a 21 h. Palacio de los Condes de Sástago, Zaragoza. Rebeca Zarza ha recibido el Premio de Arte de la Diputación Provincial de Zaragoza, y Ángel L. M. Saló logró el accésit. Las obras de ambos artistas se pueden visitar en el Palacio de Sástago.
- Niños de Ucrania. Hasta el 22 de agosto, de 10 a 21 h. Centro de Convivencia para Mayores Pedro Laín Entralgo, Zaragoza. Marco Antonio Sarto Gasca nos acerca a la realidad de los orfanatos de Ucrania cercanos a la ciudad de Kiev.
- Exposición de foto-cuadros Urban Tokiak. Hasta el 26 de agosto, de 9.30 a 14.30 h. Centro de Documentación del Agua y el Medio Ambiente, Zaragoza. Una muestra en la que el autor, Rolan Garcés, confronta espacios, naturaleza urbana y arquitectura. A través de sus imágenes, nos enfrenta a símbolos de la producción en masa desechados, a la soledad humana en las urbes, a la basura y la suciedad.
- Exposición Bits & Bots: Imaginería digital. Construir la realidad en un mundo generativo. Hasta el 7 de septiembre, de 10 a 14 y de 17 a 21 h. Centro de Historias, Zaragoza. La muestra reúne obras de artistas internacionales como Silvia Binda, Calin Segal o el colectivo dmstfctn, que reflexionan sobre la desinformación, la inteligencia artificial y la formación de opiniones en la era digital. La exposición propone experiencias interactivas, instalaciones sensoriales y performances en torno a los límites entre lo real y lo artificial. Organizan la Fundación Zaragoza Ciudad del Conocimiento y el Pacto Digital Europeo.
- Antonio Uriel. Con los grados de la ceniza. Hasta el 28 de septiembre, de 10 a 14 y de 17 a 21 h. IAACC Pablo Serrano, Zaragoza. Esta muestra monográfica inédita constituye un capítulo importante en el trabajo desarrollado por el artista durante la última década.
- TESOROS. Colecciones de Arte Asiático del Museo de Zaragoza. Hasta el 13 de octubre, de 10 a 14 y de 17 a 21 h. Sala de Exposiciones La Lonja, Zaragoza. Esta exposición del Ayuntamiento de Zaragoza, en colaboración con el Museo de Zaragoza y el Gobierno de Aragón, se compone de varias donaciones y adquisiciones: la Colección Torralba, la Fundación Torralba-Fortún, la Colección Tanzan y Kentaro Kotoge, la Colección Reijinsha, la Colección Pasamar-Onila y la Colección Miguel Ángel Gutiérrez. El visitante podrá conocer así las diferentes manifestaciones artísticas de países como Japón y China, así como el intercambio de estas culturas con occidente. La exposición también cuenta con un espacio didáctico para conocer las técnicas fundamentales del arte asiático: la xilografía japonesa, la laca urushi y la cerámica.
- Música y matemáticas, un viaje sonoro del caos al cosmos. Hasta el 2 de noviembre, de 10 a 20 h. CaixaForum Zaragoza. Esta exposición brinda un viaje sonoro que, partiendo del silencio absoluto, indaga la sonoridad de la naturaleza: la música de la materia y las matemáticas que rigen los patrones musicales.