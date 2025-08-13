Agenda cultural. Recomendaciones 13 de agosto

Esta es la agenda cultural programada en Aragón para este miércoles, 13 de agosto:

Solyaris – Ciclo de cine ‘Tarkovsky/Bach’ del XXXIV Festival Camino de Santiago. 13 de agosto, 20 h. Cine Escuelas, Hecho. Proyección de la película Solaris de Andrei Tarkovsky.

Observación Astronómica en Panticosa. 13 de agosto, 22.30 h. Piscina de Verano, Panticosa. Astroturismo de verano, observación nocturna a simple vista y con telescopios. Organiza el Ayuntamiento de Panticosa.

Don Patricio – Fiestas de San Lorenzo de Huesca. 13 de agosto, 23.30 h. Palacio de Congresos de Huesca.

Exposición XXXVI Premio de Arte Santa Isabel de Portugal. Hasta el 17 de agosto, de 11 a 14 y de 18 a 21 h. Palacio de los Condes de Sástago, Zaragoza. Rebeca Zarza ha recibido el Premio de Arte de la Diputación Provincial de Zaragoza, y Ángel L. M. Saló logró el accésit. Las obras de ambos artistas se pueden visitar en el Palacio de Sástago.

Niños de Ucrania. Hasta el 22 de agosto, de 10 a 21 h. Centro de Convivencia para Mayores Pedro Laín Entralgo, Zaragoza. Marco Antonio Sarto Gasca nos acerca a la realidad de los orfanatos de Ucrania cercanos a la ciudad de Kiev.

Exposición de foto-cuadros Urban Tokiak. Hasta el 26 de agosto, de 9.30 a 14.30 h. Centro de Documentación del Agua y el Medio Ambiente, Zaragoza. Una muestra en la que el autor, Rolan Garcés, confronta espacios, naturaleza urbana y arquitectura. A través de sus imágenes, nos enfrenta a símbolos de la producción en masa desechados, a la soledad humana en las urbes, a la basura y la suciedad.

Exposición Bits & Bots: Imaginería digital. Construir la realidad en un mundo generativo. Hasta el 7 de septiembre, de 10 a 14 y de 17 a 21 h. Centro de Historias, Zaragoza. La muestra reúne obras de artistas internacionales como Silvia Binda, Calin Segal o el colectivo dmstfctn, que reflexionan sobre la desinformación, la inteligencia artificial y la formación de opiniones en la era digital. La exposición propone experiencias interactivas, instalaciones sensoriales y performances en torno a los límites entre lo real y lo artificial. Organizan la Fundación Zaragoza Ciudad del Conocimiento y el Pacto Digital Europeo.

Antonio Uriel. Con los grados de la ceniza. Hasta el 28 de septiembre, de 10 a 14 y de 17 a 21 h. IAACC Pablo Serrano, Zaragoza. Esta muestra monográfica inédita constituye un capítulo importante en el trabajo desarrollado por el artista durante la última década.

TESOROS. Colecciones de Arte Asiático del Museo de Zaragoza. Hasta el 13 de octubre, de 10 a 14 y de 17 a 21 h. Sala de Exposiciones La Lonja, Zaragoza. Esta exposición del Ayuntamiento de Zaragoza, en colaboración con el Museo de Zaragoza y el Gobierno de Aragón, se compone de varias donaciones y adquisiciones: la Colección Torralba, la Fundación Torralba-Fortún, la Colección Tanzan y Kentaro Kotoge, la Colección Reijinsha, la Colección Pasamar-Onila y la Colección Miguel Ángel Gutiérrez. El visitante podrá conocer así las diferentes manifestaciones artísticas de países como Japón y China, así como el intercambio de estas culturas con occidente. La exposición también cuenta con un espacio didáctico para conocer las técnicas fundamentales del arte asiático: la xilografía japonesa, la laca urushi y la cerámica.