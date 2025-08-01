Agenda cultural. Recomendaciones 11 de agosto

Esta es la oferta cultural programada para Aragón este lunes 11 de agosto:

Esther Ciudad & Marcos García – XXXIV Festival Camino de Santiago. 11 de agosto, 22.30 h. Iglesia Parroquial de Berdún. Natural de Zaragoza, Esther Ciudad es profesional de piano y cuenta con las titulaciones superiores en las especialidades de Órgano y Clavicémbalo. Natural de Huelva, Marcos García Vaquero es actualmente trompeta solista de la Orquesta Sinfónica de Madrid y titular del Teatro Real, profesor de trompeta en el Conservatorio Superior de Música de Aragón y en la Escuela Superior de Enseñanzas Musicales Progreso Musical Madrid.

Vicco – Fiestas de San Lorenzo de Huesca. 11 de agosto, 23.30 h. Palacio de Congresos de Huesca.

Niños de Ucrania. Hasta el 22 de agosto. Centro de Convivencia para Mayores Pedro Laín Entralgo, Zaragoza. Marco Antonio Sarto Gasca nos acerca a la realidad de los orfanatos de Ucrania cercanos a la ciudad de Kiev.

Exposición de foto-cuadros Urban Tokiak. Hasta el 26 de agosto, de 9.30 a 14.30 h. Centro de Documentación del Agua y el Medio Ambiente, Zaragoza. Una muestra en la que el autor, Rolan Garcés, confronta espacios, naturaleza urbana y arquitectura. A través de sus imágenes, nos enfrenta a símbolos de la producción en masa desechados, a la soledad humana en las urbes, a la basura y la suciedad.

Antonio Uriel. Con los grados de la ceniza. Hasta el 28 de septiembre. IAACC Pablo Serrano, Zaragoza. Esta muestra monográfica inédita constituye un capítulo importante en el trabajo desarrollado por el artista durante la última década.