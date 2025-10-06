Agenda de Actividades del 6 al 13 de octubre

Estas son las actividades organizadas por la Fundación Ibercaja del 6 al 13 de octubre de 2025:
Conferencias:
- "Por qué tú también puedes y debes invertir". Lunes, 6 de octubre, 12 h. En esta charla se explicará de una manera accesible para los no iniciados qué es la inversión, cuáles son los pilares de la generación de riqueza y cómo todos podemos multiplicar nuestro dinero para vivir mejor sin necesidad de grandes cantidades ni de asumir riesgos innecesarios. Fundación Ibercaja Patio de la Infanta. San Ignacio de Loyola, 16. 50008 Zaragoza.
- "Situación financiera ante un momento de incertidumbre". Lunes, 6 de octubre, 19 h. Celebramos el día de la Educación Financiera y te invitamos a una charla impartida por Manuel Romera, donde podrás adquirir conocimientos para poder tomar tus propias decisiones en tus finanzas. Fundación Ibercaja Patio de la Infanta. San Ignacio de Loyola, 16. 50008 Zaragoza.
- "Martes de Libros con Rodrigo Cortés y Tomás Hijo". Martes, 7 de octubre, 19 h. Dos creadores únicos, el escritor y cineasta Rodrigo Cortés y el ilustrador y grabador Tomás Hijo, se encuentran en Martes de Libros de Fundación Ibercaja para presentar una obra insólita: La piedra blanda. Fundación Ibercaja Patio de la Infanta. San Ignacio de Loyola, 16. 50008 Zaragoza.
Cursos y talleres:
- "Extraescolar. Escuela de pilotos de drones". Del lunes 9 de octubre al 15 de diciembre, de 18 a 19.30 h. ¿Quieres aprender a manejar un dron? Conoce sus partes fundamentales y conocer su funcionamiento básico. Fundación Ibercaja Actur. Antón García Abril, 1. 50018 Zaragoza.
- "Escuela de Arte. Los martes con Eduardo Lozano". Del martes 7 de octubre al 30 de junio, de 10 a 13 h. Fundación Ibercaja Actur, apostando siempre por la cultura y el arte, consolida curso a curso su Escuela de arte. Un espacio físico en el que tú eres el verdadero artista. Un espacio temporal en el experimentarás un bienestar general, combinando aspectos artísticos, terapéuticos y de desarrollo personal. Fundación Ibercaja Actur. Antón García Abril, 1. 50018 Zaragoza.
Actuaciones:
- "Fabiolo Connection". Del miércoles 8 al 13 de octubre, 20 h. Un teatro donde Fabiolo, el pijo más irreverente de los cinco continentes, es contratado para dar clases de tenis a la hija del jeque de un poderoso emirato árabe. Fundación Ibercaja Patio de la Infanta. San Ignacio de Loyola, 16. 50008 Zaragoza.
- "Reminiscencia". Del viernes 10 al 12 de octubre, 19 h. Zaragoza se prepara para acoger un espectáculo único: Reminiscencia, una experiencia sonora en la que seis artistas excepcionales unen talento y sensibilidad para explorar el alma a través de la música. Fundación Ibercaja Patio de la Infanta. San Ignacio de Loyola, 16. 50008 Zaragoza.
Exposiciones:
- "Pasión y Leyenda. Una selección única de los Ferrari más importantes de ayer y hoy". Del 15 de abril al 5 de octubre. La muestra reúne una selección única de 14 joyas automovilísticas de Ferrari que en contadas ocasiones se ha visto fuera del Museo oficial de la marca italiana en Maranello. Entre las piezas que pueden contemplarse, los visitantes podrán conocer los Big 5, ediciones limitadas de la Scuderia, además de escuchar el sonido de los propios motores. Mobility City. Puente Zaha Hadid. Plaza Lucas Miret Rodríguez, s/n. 50018 Zaragoza. De martes a sábados, de 10 a 14 h. y de 16 a 20 h. Domingos y festivos, de 10 a 14 h.
- "Más Allá de la galaxia". Del 26 de septiembre al 25 de enero de 2026. Una gran variedad de piezas de coleccionismo compone el recorrido expositivo, todas ellas dispuestas a lo largo de la parte superior del Puente Zaha Hadid, un espacio idóneo para acoger esta muestra llegada de “otra galaxia”. Mobility City. Puente Zaha Hadid. Plaza Lucas Miret Rodríguez, s/n. 50018 Zaragoza. De martes a sábados, de 10 a 14 h. y de 16 a 20 h. Domingos y festivos, de 10 a 14 h.
- "[[LINK:EXTERNO|||https://www.fundacionibercaja.es/actividades/exposiciones/exposicion-naturaleza-en-un-brick-zaragoza|||`Naturaleza en un brick´]]". Del 1 de septiembre al 11 de octubre. Una muestra para disfrutar en familia, que invita a mirar el mundo animal con ojos nuevos y a descubrir cómo la naturaleza puede construirse, literalmente, bloque a bloque… ¡en un brick! Fundación Ibercaja Actur. Antón García Abril, 1. 50018 Zaragoza. De lunes a viernes, de 9 a 20 h. Sábados, de 9 a 13 h.
- "Evolución. Por Alba Cantera Pérez". Del 11 de septiembre al 31 de octubre. Enmarcada bajo el título “Evolución”, la muestra cuenta con 60 obras que reflejan la evolución de la artista a lo largo de los últimos años. Entre ellas, los visitantes podrán descubrir retratos, una serie de carboncillos, pinturas realistas y acrílicos, además de una serie dedicada al cine y al cómic. Espacio Joven Fundación Ibercaja. Paseo Fernando el Católico, 1-3. 50006 Zaragoza. De lunes a viernes, de 8.30 a 20.30 h y sábados de 9 a 14 h.
- "Cuerpo metálico, piel vulnerable. Por Jorge Isla". Del 28 de junio al 31 de octubre. Desde hace años la tecnología nos promete superficies limpias, cuerpos brillantes y eficiencia sin fricción. Pero, cuando ésta deja de funcionar se revela como una profunda herida en nuestra piel, como las explotaciones de dónde se extraen los materiales que la componen. Espacio Joven Fundación Ibercaja. Paseo Fernando el Católico, 1-3. 50006 Zaragoza. De lunes a viernes, de 8.30 a 20.30 h y sábados de 9 a 14 h.
- "Goya. Interludio". Desde el 28 de enero. Una exposición única para redescubrir las obras más emblemáticas del Museo Goya. Colección Fundación Ibercaja. Museo Camón Aznar, ahora en el icónico Patio de la Infanta. Una ocasión excepcional para disfrutar de las obras de Goya mientras el museo se transforma para su gran reapertura. Fundación Ibercaja Patio de la Infanta. San Ignacio de Loyola, 16. 50008 Zaragoza. De lunes a sábado de 11 a 14 h y de 17 a 20 h. Domingos y festivos de 11 a 14 h.