Agenda de Actividades del 3 al 9 de noviembre

Estas son las actividades organizadas por la Fundación Ibercaja del 3 al 9 de noviembre de 2025:
Conferencias
- "Jornada: "Realidad Empresa"". Martes, 4 de noviembre a las 17 h. Cuatro directivos aragoneses que proceden de distintos sectores compartirán sus trayectorias profesionales, los retos afrontados a lo largo de su carrera y los principales aprendizajes derivados de su experiencia. Mobility City. Puente Zaha Hadid. Plaza Lucas Miret Rodríguez, s/n. 50018 Zaragoza.
- "Cáncer juvenil. La vida en pausa". Martes, 4 de noviembre a las 18 h. La vida en pausa, una cita en la que abordaremos los retos y necesidades específicos de los jóvenes diagnosticados con cáncer, especialmente los afectados por cánceres hematológicos. Fundación Ibercaja Patio de la Infanta. San Ignacio de Loyola, 16. 50008 Zaragoza.
- "Química y desarrollo sostenible". Martes, 4 de noviembre a las 19 h. Los ciclos naturales de nuestro planeta están siendo alterados por actividades humanas, cuyo propósito es mejorar el bienestar y la calidad de vida. Se comentarán los retos y posibles soluciones a los importantes desafíos a los que se enfrenta nuestra sociedad. Fundación Ibercaja Patio de la Infanta. San Ignacio de Loyola, 16. 50008 Zaragoza.
- "¿Existen los superalimentos? Lo que dice la ciencia". Miércoles, 5 de noviembre a las 19 h. En los últimos tiempos se ha generalizado el concepto de superalimentos, englobando alimentos generalmente exóticos, con propiedades casi milagrosas, cuyo consumo aislado serviría para prevenir ‐e incluso curar‐ ciertas enfermedades. Ven y descubre las propiedades de tus alimentos favoritos. Fundación Ibercaja Patio de la Infanta. San Ignacio de Loyola, 16. 50008 Zaragoza.
- "La crisis de la vivienda". Jueves, 6 de noviembre a las 19 h. La incertidumbre ante el acceso a una vivienda es uno de los principales problemas de los jóvenes. En esta conferencia, explicaremos las soluciones públicas y privadas para garantizar el derecho a habitar. Fundación Ibercaja Patio de la Infanta. San Ignacio de Loyola, 16. 50008 Zaragoza.
- "Notas desde cualquier lugar: apuntes de una escritora". Viernes, 7 de noviembre a las 19 h. Sara Barquinero hablará de la precariedad cultural, de cómo se forma el pensamiento narrativo, de las estructuras del ensayo y la novela, y de las relaciones entre la experiencia personal y la literatura. Fundación Ibercaja Patio de la Infanta. San Ignacio de Loyola, 16. 50008 Zaragoza.
- "Haz que pase con Marcos Chicot". Viernes, 7 de noviembre a las 19 h. El reconocido escritor y finalista del Premio Planeta regresa con su nueva novela, El asesinato de Aristóteles, una apasionante historia que combina el rigor histórico con el pulso narrativo de la aventura. Fundación Ibercaja Patio de la Infanta. San Ignacio de Loyola, 16. 50008 Zaragoza.
- "Cómo ha cambiado el ciclismo en los últimos 40 años". Sábado, 8 de noviembre a las 18 h. El Club Ciclista Actur celebra 40 años de historia con un coloquio solidario único, reunirá a algunos de los mejores ciclistas españoles de las últimas décadas. Entre los invitados estarán Eduardo Chozas, Pruden Indurain, Óscar Pereiro y Ángel Vicioso, quienes compartirán anécdotas, vivencias y reflexiones sobre cómo ha evolucionado este deporte. Fundación Ibercaja Patio de la Infanta. San Ignacio de Loyola, 16. 50008 Zaragoza.
Talleres y jornadas
- "Escuela de Arte. Los lunes con Paco Lafarga". Del lunes 3 de noviembre al 29 de junio, de 10 a 13 h. Un espacio físico en el que tú eres el verdadero artista. Un espacio temporal en el experimentarás un bienestar general, combinando aspectos artísticos, terapéuticos y de desarrollo personal. Si te sientes atraído por el dibujo, el retrato, el arte figurativo o la expresividad, este es tu sitio. Fundación Ibercaja Actur. Antón García Abril, 1. 50018 Zaragoza.
- "Innovación y seguridad vial. Cómo las infraestructuras activas pueden salvar vidas.". Jueves 6 de noviembre, de 10.30 a 14 h. Una jornada científico-técnica que reunirá en mesas de debate a expertos, instituciones y profesores de universidad ligados a la materia de infraestructuras y la seguridad vial. Un evento de Responsabilidad Social Corporativa que busca difundir a la sociedad a través de prensa local los principales retos de la innovación en la carretera. Mobility City. Puente Zaha Hadid. Plaza Lucas Miret Rodríguez, s/n. 50018 Zaragoza.
- "Deportes máster de Aragón". Jueves 6 de noviembre a las 18 h. El deporte es un instrumento para el envejecimiento activo y también un motor de inclusión social. La disciplina, el trabajo en equipo y la resiliencia son valores que se adquieren con el deporte. Los ponentes debatirán sobre la evolución del periodismo deportivo y los retos de hablar del deporte de personas mayores. Fundación Ibercaja Patio de la Infanta. San Ignacio de Loyola, 16. 50008 Zaragoza.
- "I ZaraBook Fest". Viernes 7 de noviembre de 17 a 20.30 h y sábado 8 de noviembre de 10.30 a 14 h. Durante estos dos días, autores, lectores y amantes de la literatura se darán cita en estas jornadas dedicadas al mundo de los libros, con especial atención al proceso creativo, la fantasía, el romance, literatura juvenil y mucho más. Espacio Joven Fundación Ibercaja. Paseo Fernando el Católico, 1-3. 50006 Zaragoza.
- "The artist". Lunes 3 de noviembre a las 18.30 h. Fundación Ibercaja te invita a disfrutar de la tercera sesión de Caja de cine, un ciclo diseñado para descubrir grandes películas que han dejado huella en la historia del séptimo arte. Un espacio para los amantes del cine, donde se proyectan títulos imprescindibles del cine español e internacional. Fundación Ibercaja Patio de la Infanta. San Ignacio de Loyola, 16. 50008 Zaragoza.
Cursos
- "Curso de Combo Musical Moderno". Del Miércoles 5 de noviembre al 22 de diciembre, de 17 a 18.30 h. ¿Te imaginas una clase o asignatura que sea un grupo musical, dirigida por un musico profesional?¿te aburres de tocar solo en casa? Esta experiencia te permitirá sentir la emoción y la dinámica de tocar en una banda. Espacio Joven Fundación Ibercaja. Paseo Fernando el Católico, 1-3. 50006 Zaragoza.
- "Conocer y comprender Aragón a través de su Historia y de su Arte VI. Arte del Renacimiento". Del jueves 6 de noviembre al 11 de diciembre, de 10 a 12 h. En este curso, ya en su sexta edición, seguiremos conociendo los principales hitos que han marcado estas manifestaciones artísticas en el arte renacentista, prestando especial atención a la arquitectura religiosa y las artes plásticas. Fundación Ibercaja Actur. Antón García Abril, 1. 50018 Zaragoza.
- "Soft skills para la empresa: Sé tu propio coach". Jueves 6 al 8 de noviembre. Jueves de 15.30 a 19 h, viernes de 9 a 17 h y sábado de 9 a 13.30 h. Una oportunidad transformadora para adquirir herramientas profesionales y personales clave en un contexto actual marcado por escenarios BANI -frágiles, ansiosos, no lineales e incomprensibles- donde las habilidades blandas ya no son opcionales, sino esenciales para sostenernos y avanzar. Campus Fundación Ibercaja. Monasterio de Cogullada, carretera de Cogullada, 127. 50014 Zaragoza.
Exposiciones
- "Más Allá de la galaxia". Del 26 de septiembre al 25 de enero de 2026. Una gran variedad de piezas de coleccionismo compone el recorrido expositivo, todas ellas dispuestas a lo largo de la parte superior del Puente Zaha Hadid, un espacio idóneo para acoger esta muestra llegada de “otra galaxia”. Mobility City. Puente Zaha Hadid. Plaza Lucas Miret Rodríguez, s/n. 50018 Zaragoza. De martes a sábados, de 10 a 14 h. y de 16 a 20 h. Domingos y festivos, de 10 a 14 h.
- "Goya. Interludio". Desde el 28 de enero. Una exposición única para redescubrir las obras más emblemáticas del Museo Goya. Colección Fundación Ibercaja. Museo Camón Aznar, ahora en el icónico Patio de la Infanta. Una ocasión excepcional para disfrutar de las obras de Goya mientras el museo se transforma para su gran reapertura. Fundación Ibercaja Patio de la Infanta. San Ignacio de Loyola, 16. 50008 Zaragoza. De lunes a sábado de 11 a 14 h y de 17 a 20 h. Domingos y festivos de 11 a 14 h.
- "Opel Love". Del 15 de octubre al 8 de marzo de 2026. La historia y la evolución de Opel se dan cita en esta exposición, donde además de corroborar y mostrar su fuerte relación con Figueruelas y, por ende, con Zaragoza, los visitantes van a poder conocer de cerca a la marca alemana. Mobility City. Puente Zaha Hadid. Plaza Lucas Miret Rodríguez, s/n. 50018 Zaragoza. De martes a sábados, de 10 a 14 h. y de 16 a 20 h. Domingos y festivos, de 10 a 14 h.
- "Exposición. HumáNIKA". Del 3 al 28 de noviembre. Una muestra fotográfica que tiene detrás mucho más. Un discurso, una trama… una historia: la de NIKA; una maniquí, como dicen los autores de la exposición, “a la que sacaron de un almacén de segunda mano, por unos tristes euros”. Fundación Ibercaja Actur. Antón García Abril, 1. 50018 Zaragoza. De lunes a viernes, de 9 a 21 h. Sábados, de 9 a 13 h.