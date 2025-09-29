Agenda de Actividades del 29 de septiembre al 5 de octubre

Estas son las actividades organizadas por la Fundación Ibercaja del 29 de septiembre al 5 de octubre de 2025:
Conferencias y mesas redondas
- "El Rapto en el serrallo de Mozart". Lunes, 29 de septiembre, 19 h. Vuelve Caja de Música y te trae una comedia deliciosa en la que Mozart, con solo 25 años, combina la ligereza del Singspiel con una música de enorme exigencia técnica y expresiva. Fundación Ibercaja Patio de la Infanta. San Ignacio de Loyola, 16. 50008 Zaragoza.
- "Activa la Transformación y el Compromiso en tu Organización". Lunes, 29 de septiembre, de 18 a 20.30 h. Olvídate de los enfoques tradicionales y prepárate para una metodología que combina la vanguardia digital con el desarrollo humano. Campus Fundación Ibercaja. Monasterio de Cogullada, carretera de Cogullada, 127. 50014 Zaragoza.
- "La IA al servicio de la Educación. Presentación del cortometraje "La Firma"". Martes, 30 de septiembre, de 19.30 a 20.45 h. "La Firma", un cortometraje realizado 100% con IA, recrea un momento clave para la Educación en España: el nacimiento de los institutos públicos de secundaria. ¡Ven y disfrútalo con nosotros! Espacio Joven Fundación Ibercaja. Paseo Fernando el Católico, 1-3. 50006 Zaragoza.
- "[[LINK:EXTERNO|||https://www.fundacionibercaja.es/actividades/conferencias-y-mesas-redondas/meno-power-ponte-al-mando-de-tu-menopausia-octubre-2025|||`Meno Power´. Ponte al mando de tu menopausia]]". Del miércoles 1 al 29 de octubre, 19 h. Con motivo del mes internacional de la menopausia, te invitamos a disfrutar de esta conferencia y entender más allá del proceso fisiológico que sufren las mujeres. Fundación Ibercaja Actur. Antón García Abril, 1. 50018 Zaragoza.
- "Haz que pase con Javier García Campayo. Cómo superar momentos difíciles y controlar nuestras emociones". Jueves, 2 de octubre, 19 h. En esta nueva cita del ciclo Haz que pase de Fundación Ibercaja, el reconocido psiquiatra Javier García Campayo, referente en el ámbito de la salud mental y el mindfulness, nos ofrecerá claves prácticas para afrontar la adversidad con serenidad. Fundación Ibercaja Patio de la Infanta. San Ignacio de Loyola, 16. 50008 Zaragoza.
- "Imaginando los confines del mundo: las primeras imágenes sobre Japón en Europa". Viernes, 3 de octubre, 19 h. III Edición de Voces Emergentes. Nuevas perspectivas en el arte y en la cultura. Esta vez hablaremos sobre cuáles fueron las primeras imágenes que se difundieron en Europa sobre el País del Sol Naciente. Fundación Ibercaja Patio de la Infanta. San Ignacio de Loyola, 16. 50008 Zaragoza.
Cursos
- "Iniciación en Microsoft Power BI". Lunes 29 de septiembre al 27 de octubre, de 9 a 14 h. Aprende conocimientos del entorno Microsoft 365 para tener tus datos ordenados y saber relacionarlos entre ellos de una manera sencilla. Campus Fundación Ibercaja. Monasterio de Cogullada, carretera de Cogullada, 127. 50014 Zaragoza.
- "Inglés. Preparación para el examen de certificación B2". Del miércoles 1 de octubre al 17 de diciembre, de 18 a 19.30 h. El First Certificate está ampliamente reconocido como acreditación de un nivel medio alto de conocimiento de la lengua inglesa, siendo equivalente al nivel B2 del Marco de Referencia Europeo. Fundación Ibercaja Actur. Antón García Abril, 1. 50018 Zaragoza.
- "Construir equipos para transformar organizaciones". Jueves 2 de octubre al 4 de diciembre, de 9.30 a 17.30 h. A través de los diferentes talleres adquirirás los conocimientos, herramientas y el coraje para liderar equipos de trabajo, de tal forma que tu “índice de empleabilidad” mejorará. Campus Fundación Ibercaja. Monasterio de Cogullada, carretera de Cogullada, 127. 50014 Zaragoza.
- "Inglés. Preparación para el examen de certificación B1". Del viernes 3 de octubre al 19 de diciembre, de 16 a 18 h. Fundación Ibercaja Actur te ofrece la preparación para el Preliminary English Test (PET), que representa el segundo nivel de los exámenes de inglés de la Universidad de Cambridge, correspondiendo al nivel B1. Fundación Ibercaja Actur. Antón García Abril, 1. 50018 Zaragoza.
- "Speaking and listening. Elementary-Intermediate level". Del viernes 3 de octubre al 19 de diciembre, de 18.30 a 20.30 h. Curso basado en actividades orientadas en la conversación, insistiendo en la pronunciación, ampliando y mejorando su vocabulario, la comprensión auditiva y la fluidez oral en inglés. Fundación Ibercaja Actur. Antón García Abril, 1. 50018 Zaragoza.
Talleres y congresos
- "Extraescolar. Escuela de pilotos de drones". Del lunes 29 al 15 de diciembre, de 18 a 19 h. ¿Quieres aprender a manejar un dron? Conoce sus partes fundamentales y conocer su funcionamiento básico. Fundación Ibercaja Actur. Antón García Abril, 1. 50018 Zaragoza.
- "WENDY Project Final Event". Martes 30 de septiembre, de 9.30 a 14.45 h. Una cita para reflexionar sobre el papel de la eólica en un modelo energético más justo, innovador y conectado con el territorio. Mobility City. Puente Zaha Hadid. Plaza Lucas Miret Rodríguez, s/n. 50018 Zaragoza.
- "II Congreso Español sobre Investigación en Movilidad". Martes, 30 de septiembre, de 9.30 a 14.45 h. Un encuentro donde hablaremos del medio ambiente, la energía, las infraestructuras y los nuevos vehículos. Mobility City. Puente Zaha Hadid. Plaza Lucas Miret Rodríguez, s/n. 50018 Zaragoza.
- "Zaragoza Startup Fest 2025". Miércoles 1 de octubre, de 10 a 19.20 h. Campus Fundación Ibercaja acoge una de las jornadas del Zaragoza Startup fest 2025, dónde podrás unirte a emprendedores e inversores en un evento único, lleno de conexiones, inspiración y oportunidades innovadoras. Campus Fundación Ibercaja. Monasterio de Cogullada, carretera de Cogullada, 127. 50014 Zaragoza.
- "Microsoft 365 copilot. La IA generativa dentro del negocio". Jueves, 2 de octubre, de 9 a 18.30 h. Si buscas ir más allá del uso básico de herramientas, en este congreso podrás ver una visión clara sobre el estado actual de la IA, las claves del prompting efectivo y el papel de Microsoft 365 Copilot como catalizador de productividad e innovación. Campus Fundación Ibercaja. Monasterio de Cogullada, carretera de Cogullada, 127. 50014 Zaragoza.
- "Sesión informativa "Curso de especialización en diseño de proyectos de innovación educativa a través de la facilitación estratégica"". Jueves, 2 de octubre, de 17.30 a 18.30 h. Te invitamos a formar parte de este taller experiencial que pretende ser una jornada vivencial diseñada para conocer de primera mano la esencia del programa y las metodologías que lo caracterizan. Espacio Joven Fundación Ibercaja. Paseo Fernando el Católico, 1-3. 50006 Zaragoza.
Actividades varias
- Proyección "Amanece, que no es poco". Lunes, 29 de septiembre, 18 h. Disfruta de una película de humor absurdo, dirigida y escrita por José Luis Cuerda, estrenada en enero de 1989, es hoy una película de culto. Gran parodia del mundo rural con situaciones surrealistas que invitan a la reflexión. Fundación Ibercaja Patio de la Infanta. San Ignacio de Loyola, 16. 50008 Zaragoza.
- "Conciertos con Rasmia: Arey". Jueves, 2 de octubre, 19 h. Espacio Joven. Disfruta de un concierto de jóvenes aragoneses, en esta ocasión contamos con Arey , que nos presentara su ultimo disco que salió en abril de 2025. Fundación Ibercaja. Paseo Fernando el Católico, 1-3. 50006 Zaragoza.
- "[[LINK:EXTERNO|||https://www.fundacionibercaja.es/actividades/congresos-y-jornadas/jornada-unboxing-legaltech-secretos-del-derec-ho-digital-inspirados-en-las-23-ediciones-del-jac-de-davara-zaragoza|||Jornada. Unboxing legaltech: Secretos del Derecho digital inspirados en las 23ª ediciones del ©JAC de Davara]]". Jueves, 2 de octubre, de 10 a 14.30 h. Aprovecha la inteligencia artificial para destacar, ganar visibilidad y abrir nuevas oportunidades laborales y de negocio. Aprende qué evitar, qué potenciar y cómo dar el primer paso hacia un perfil online que realmente trabaje por ti. Campus Fundación Ibercaja. Monasterio de Cogullada, carretera de Cogullada, 127. 50014 Zaragoza.
- "Gran Final Luchalibro 2025. Campeonato de improvisación literaria" . Viernes, 3 de octubre, 18 h. Un campeonato de improvisación literaria creado por el escritor y publicista peruano Christopher Vásquez a quien se le ocurrió la idea de enfrentar a dos escritores como púgiles silenciosos en un cuadrilátero para el deleite del público. ¡No te lo pierdas! Fundación Ibercaja Patio de la Infanta. San Ignacio de Loyola, 16. 50008 Zaragoza.
Exposiciones
- "Pasión y Leyenda. Una selección única de los Ferrari más importantes de ayer y hoy". Del 15 de abril al 5 de octubre. La muestra reúne una selección única de 14 joyas automovilísticas de Ferrari que en contadas ocasiones se ha visto fuera del Museo oficial de la marca italiana en Maranello. Entre las piezas que pueden contemplarse, los visitantes podrán conocer los Big 5, ediciones limitadas de la Scuderia, además de escuchar el sonido de los propios motores. Mobility City. Puente Zaha Hadid. Plaza Lucas Miret Rodríguez, s/n. 50018 Zaragoza. De martes a sábados, de 10 a 14 h. y de 16 a 20 h. Domingos y festivos, de 10 a 14 h.
- "Más Allá de la galaxia". Del 26 de septiembre al 25 de enero de 2026. Una gran variedad de piezas de coleccionismo compone el recorrido expositivo, todas ellas dispuestas a lo largo de la parte superior del Puente Zaha Hadid, un espacio idóneo para acoger esta muestra llegada de “otra galaxia”. Mobility City. Puente Zaha Hadid. Plaza Lucas Miret Rodríguez, s/n. 50018 Zaragoza. De martes a sábados, de 10 a 14 h. y de 16 a 20 h. Domingos y festivos, de 10 a 14 h.
- "[[LINK:EXTERNO|||https://www.fundacionibercaja.es/actividades/exposiciones/exposicion-naturaleza-en-un-brick-zaragoza|||`Naturaleza en un brick´]]". Del 1 de septiembre al 11 de octubre. Una muestra para disfrutar en familia, que invita a mirar el mundo animal con ojos nuevos y a descubrir cómo la naturaleza puede construirse, literalmente, bloque a bloque… ¡en un brick! Fundación Ibercaja Actur. Antón García Abril, 1. 50018 Zaragoza. De lunes a viernes, de 9 a 20 h. Sábados, de 9 a 13 h.
- "Evolución. Por Alba Cantera Pérez". Del 11 de septiembre al 31 de octubre. Enmarcada bajo el título “Evolución”, la muestra cuenta con 60 obras que reflejan la evolución de la artista a lo largo de los últimos años. Entre ellas, los visitantes podrán descubrir retratos, una serie de carboncillos, pinturas realistas y acrílicos, además de una serie dedicada al cine y al cómic. Espacio Joven Fundación Ibercaja. Paseo Fernando el Católico, 1-3. 50006 Zaragoza. De lunes a viernes, de 8.30 a 20.30 h y sábados de 9 a 14 h.
- "Cuerpo metálico, piel vulnerable. Por Jorge Isla". Del 28 de junio al 31 de octubre. Desde hace años la tecnología nos promete superficies limpias, cuerpos brillantes y eficiencia sin fricción. Pero, cuando ésta deja de funcionar se revela como una profunda herida en nuestra piel, como las explotaciones de dónde se extraen los materiales que la componen. Espacio Joven Fundación Ibercaja. Paseo Fernando el Católico, 1-3. 50006 Zaragoza. De lunes a viernes, de 8.30 a 20.30 h y sábados de 9 a 14 h.
- "Goya. Interludio". Desde el 28 de enero. Una exposición única para redescubrir las obras más emblemáticas del Museo Goya. Colección Fundación Ibercaja. Museo Camón Aznar, ahora en el icónico Patio de la Infanta. Una ocasión excepcional para disfrutar de las obras de Goya mientras el museo se transforma para su gran reapertura. Fundación Ibercaja Patio de la Infanta. San Ignacio de Loyola, 16. 50008 Zaragoza. De lunes a sábado de 11 a 14 h y de 17 a 20 h. Domingos y festivos de 11 a 14 h.