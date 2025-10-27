Agenda de Actividades del 27 de octubre al 2 de noviembre

Estas son las actividades organizadas por la Fundación Ibercaja del 27 de octubre al 2 de noviembre de 2025:
Conferencias
- "Imágenes misteriosas en Zaragoza de la abuela de Cristo". Lunes 27 de octubre, 19 h. ¡Un viaje de conocimiento y orgullo! Expertos en arte e historia hablarán de tradiciones, arte e innovaciones de Aragón, y de otras de dimensión internacional. Fundación Ibercaja Patio de la Infanta. San Ignacio de Loyola, 16. 50008 Zaragoza.
- "La tarde que ardió Zaragoza, el motín de los broqueleros". Martes 28 de octubre, 19 h. Una forma de revivir nuestro pasado desde las tramas, personajes y escenarios que aún hoy nos hablan con fuerza. En esta sesión, el prestigioso historiador y novelista Domingo Buesa. Fundación Ibercaja Patio de la Infanta. San Ignacio de Loyola, 16. 50008 Zaragoza.
- "STEAM: Oportunidades para la atención a la diversidad, por José Ramón Gamo". Martes 28 de octubre, 19 h. Conferencia del Programa Educar para el futuro - Inspira, cuyo objetivo es inspirar a los docentes en materia de innovación educativa. Fundación Ibercaja Patio de la Infanta. San Ignacio de Loyola, 16. 50008 Zaragoza.
- "Alimentándonos sin bulos". Miércoles 29 de octubre a las 19 h. Dentro del ciclo "Que sabemos de..." en esta conferencia hablaremos de la alimentación y nutrición, de los mitos y bulos que existen alrededor de este tema en la actualidad. Fundación Ibercaja Patio de la Infanta. San Ignacio de Loyola, 16. 50008 Zaragoza.
- "Un viaje al taller de los plateros zaragozanos de la Edad Moderna". Viernes 31 de octubre, 19 h. En esta conferencia, viajaremos en el tiempo para visitar la platería zaragozana en uno de sus momentos de mayor esplendor, los siglos XVI y XVII. Fundación Ibercaja Patio de la Infanta. San Ignacio de Loyola, 16. 50008 Zaragoza.
- "MODO OSCURO: Halloween, tecnología y networking audiovisual". Viernes 31 de octubre, de 17.15 a 19.30 h. Este encuentro está diseñado para fomentar la creatividad y el networking entre jóvenes, estudiantes y profesionales del sector audiovisual aragonés. Espacio Joven Fundación Ibercaja. Paseo Fernando el Católico, 1-3. 50006 Zaragoza.
Jornadas
- "Jornada. Lucha contra el absentismo. Es la hora de las soluciones reales". Martes 28 de octubre, de 9 a 12 h. Jornada exclusiva que reúne a expertos, directivos y líderes para abordar el absentismo con enfoques innovadores, casos reales de éxito y herramientas tecnológicas que ya están marcando la diferencia. Campus Fundación Ibercaja. Monasterio de Cogullada, carretera de Cogullada, 127. 50014 Zaragoza.
- "Atención extrahospitalaria al ICTUS". Miércoles 29 de octubre, 17 h. Con motivo de la celebración del Día Mundial del Ictus, la Asociación Ictus de Aragón (AIDA). Fundación Ibercaja Patio de la Infanta. San Ignacio de Loyola, 16. 50008 Zaragoza.
- "Innovation Day 7 - Baterías y almacenamiento en sectores estratégicos de la industria y la energía". Jueves 30 de octubre, de 9.45 a 14.30 h. Una interesante jornada que reunirá a expertos, inversores y start ups para evaluar las últimas tendencias y el estado actual del sector. Mobility City. Puente Zaha Hadid. Plaza Lucas Miret Rodríguez, s/n. 50018 Zaragoza.
- "Día de lluvia en Nueva York". Viernes 31 de octubre, 18.30 h. En esta segunda sesión dedicada a Parejas de cine, viajamos a la siempre fascinante Manhattan de la mano de Woody Allen y su comedia romántica Día de lluvia en Nueva York. Fundación Ibercaja Patio de la Infanta. San Ignacio de Loyola, 16. 50008 Zaragoza.
Cursos y talleres
- "Curso de Producción de Música Electrónica con Ableton". Del martes 28 de octubre al 4 de diciembre, de 18 a 20.30 h. Curso en el que aprenderás a crear canciones con Ableton, de una manera completamente distinta a todos los softwares de producción musical actuales. Espacio Joven Fundación Ibercaja. Paseo Fernando el Católico, 1-3. 50006 Zaragoza.
- "Descubre los secretos de la Astronomía en el Mes de la Ciencia.". Del viernes 31 de octubre al 28 de noviembre, de 18.30 a 20.30 h. Las civilizaciones antiguas ya dividían el cielo en constelaciones y las integraban con sus propias creencias. Fundación Ibercaja Actur. Antón García Abril, 1. 50018 Zaragoza.
- "Metodología STEAM aplicada a Educación: un enfoque práctico, por Pilar Martinez Gaude". Miércoles 29 de octubre, de 18 a 20 h. Curso del programa Educar para el futuro, en el que se trabajarán las distintas disciplinas incluidas en STEAM a través de un proyecto que será utilizado como hilo conductor. Espacio Joven Fundación Ibercaja. Paseo Fernando el Católico, 1-3. 50006 Zaragoza.
- "Primeros Auxilios Psicológicos". Miércoles 29 de octubre, de 19 a 20.30 h. Un taller donde aprenderemos los conocimientos de nuestro sistema nervioso y mostraremos herramientas para ayudar a las personas que se encuentren en este tipo de crisis. Espacio Joven Fundación Ibercaja. Paseo Fernando el Católico, 1-3. 50006 Zaragoza.
- "El Rinconcillo “Carcoma” - Layla Martínez". Viernes 31 de octubre, de 18.30 a 20 h. El libro de esta sesión es “Carcoma”, de Layla Martínez. Nos adentramos en un mundo sobrenatural en la España profunda, en esas zonas donde la memoria de los siglos se encuentra en cada piedra de cada casa. Espacio Joven Fundación Ibercaja. Paseo Fernando el Católico, 1-3. 50006 Zaragoza.
Exposiciones
- "Más Allá de la galaxia". Del 26 de septiembre al 25 de enero de 2026. Una gran variedad de piezas de coleccionismo compone el recorrido expositivo, todas ellas dispuestas a lo largo de la parte superior del Puente Zaha Hadid, un espacio idóneo para acoger esta muestra llegada de “otra galaxia”. Mobility City. Puente Zaha Hadid. Plaza Lucas Miret Rodríguez, s/n. 50018 Zaragoza. De martes a sábados, de 10 a 14 h. y de 16 a 20 h. Domingos y festivos, de 10 a 14 h.
- "Evolución. Por Alba Cantera Pérez". Del 11 de septiembre al 31 de octubre. Enmarcada bajo el título “Evolución”, la muestra cuenta con 60 obras que reflejan la evolución de la artista a lo largo de los últimos años. Entre ellas, los visitantes podrán descubrir retratos, una serie de carboncillos, pinturas realistas y acrílicos, además de una serie dedicada al cine y al cómic. Espacio Joven Fundación Ibercaja. Paseo Fernando el Católico, 1-3. 50006 Zaragoza. De lunes a viernes, de 8.30 a 20.30 h y sábados de 9 a 14 h.
- "Cuerpo metálico, piel vulnerable. Por Jorge Isla". Del 28 de junio al 31 de octubre. Desde hace años la tecnología nos promete superficies limpias, cuerpos brillantes y eficiencia sin fricción. Pero, cuando ésta deja de funcionar se revela como una profunda herida en nuestra piel, como las explotaciones de dónde se extraen los materiales que la componen. Espacio Joven Fundación Ibercaja. Paseo Fernando el Católico, 1-3. 50006 Zaragoza. De lunes a viernes, de 8.30 a 20.30 h y sábados de 9 a 14 h.
- "Goya. Interludio". Desde el 28 de enero. Una exposición única para redescubrir las obras más emblemáticas del Museo Goya. Colección Fundación Ibercaja. Museo Camón Aznar, ahora en el icónico Patio de la Infanta. Una ocasión excepcional para disfrutar de las obras de Goya mientras el museo se transforma para su gran reapertura. Fundación Ibercaja Patio de la Infanta. San Ignacio de Loyola, 16. 50008 Zaragoza. De lunes a sábado de 11 a 14 h y de 17 a 20 h. Domingos y festivos de 11 a 14 h.
- "Goya, un museo en movimiento". Del 14 de octubre al 2 de noviembre. Una innovadora propuesta con la que el Museo Goya lleva el arte fuera de sus muros, acercando no solo el legado del genial pintor aragonés, sino también otras obras destacadas que forman parte de la Colección Fundación Ibercaja – Museo Camón Aznar. Centro de Congresos de Barbastro. Av. de la Estación, 31, Barbastro 22300, Huesca. De lunes a sábado de 18 a 20 h y de 17 a 20 h. Domingos y festivos, cerrado.
- "Opel Love". Del 15 de octubre al 8 de marzo de 2026. La historia y la evolución de Opel se dan cita en esta exposición, donde además de corroborar y mostrar su fuerte relación con Figueruelas y, por ende, con Zaragoza, los visitantes van a poder conocer de cerca a la marca alemana. Mobility City. Puente Zaha Hadid. Plaza Lucas Miret Rodríguez, s/n. 50018 Zaragoza. De martes a sábados, de 10 a 14 h. y de 16 a 20 h. Domingos y festivos, de 10 a 14 h.