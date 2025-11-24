Agenda de Actividades del 24 al 30 de noviembre

Estas son las actividades organizadas por la Fundación Ibercaja del 24 al 30 de noviembre de 2025:
Conferencias
- "Integrar el aprendizaje social y emocional en los sistemas educativos. Guía de políticasa". Lunes 24 de noviembre a las 18 h. Una ocasión única para debatir, compartir experiencias y reflexionar sobre cómo integrar el aprendizaje social y emocional de forma transversal en los sistemas educativos y transformar la educación del futuro. Fundación Ibercaja Patio de la Infanta. San Ignacio de Loyola, 16. 50008 Zaragoza.
- "La piel del cielo, de Magdalena Lasala". Lunes, 24 de noviembre a las 19 h. La obra revive el simbolismo del clasicismo griego para explorar el amor, la belleza y la trascendencia mediante un lenguaje poético lleno de imágenes míticas. El libro propone un viaje emocional y espiritual que invita a descubrir los secretos interiores y la herencia simbólica del ser humano. Fundación Ibercaja Patio de la Infanta. San Ignacio de Loyola, 16. 50008 Zaragoza.
- "Conexiones Creativas: moda, imagen personal e interiorismo". Lunes, 24 de noviembre, de 11.10 a 13.10 h. En esta primera charla, descubrirás el mundo de la moda, la imagen personal y el interiorismo de una forma divertida y totalmente práctica. Vas a crear tu propio moodboard de estilo, imaginar espacios únicos y explorar profesiones creativas que quizás no sabías que existían. Espacio Joven Fundación Ibercaja. Paseo Fernando El Católico, 1-3. 50006, Zaragoza.
- "Salud mental y depresión en generaciones más jóvenes. -El gran reto del servicio sanitario de esta década". Martes, 25 de noviembre, de 19 a 20.30 h. El Área Joven de la Fundación Manuel Giménez Abad, en colaboración con Espacio Joven Fundación Ibercaja, abordarán el tema Salud mental y depresión en generaciones más jóvenes, el gran reto del servicio sanitario de esta década. Espacio Joven Fundación Ibercaja. Paseo Fernando El Católico, 1-3. 50006, Zaragoza.
- "Martes de libros con Marta Robles". Martes, 25 de noviembre a las 19 h. Una obra que combina la tensión narrativa del thriller con una poderosa verdad emocional, y que abre la puerta a temas incómodos —pero necesarios— de nuestra historia reciente: el robo de bebés, los abusos sexuales, la impunidad, el silencio y la fragilidad de la memoria. Fundación Ibercaja Patio de la Infanta. San Ignacio de Loyola, 16. 50008 Zaragoza.
- "Trastornos alimentarios: salud, ciencia y comunicación en tiempos de infoxicación". Jueves, 27 de noviembre a las 18.30 h. El ideal de belleza que transmiten diferentes medios está asociado a la aceptación y a la popularidad, lo cual propicia malos hábitos y trastornos de la conducta alimentaria que es necesario combatir. Fundación Ibercaja Patio de la Infanta. San Ignacio de Loyola, 16. 50008 Zaragoza.
- "Clausura de Educar para el futuro. La A de STEAM: mucho más que una letra, por Daniel Erice". Jueves, 27 de noviembre a las 19 h. La jornada final incluirá la conferencia “La A de STEAM: mucho más que una letra”, impartida por Daniel Erice, divulgador científico y experto en creatividad, que reflexionará sobre el papel del arte y el pensamiento crítico en la educación científica y tecnológica. Fundación Ibercaja Patio de la Infanta. San Ignacio de Loyola, 16. 50008 Zaragoza.
- "La Inteligencia Emocional. Corazón del liderazgo transformador". Jueves, 27 de noviembre, de 18 a 20 h. Abrimos un espacio para reflexionar y tomar conciencia sobre los mecanismos que activan un liderazgo emocionalmente inteligente y preparado para los retos de un entorno en constante cambio. Campus Fundación Ibercaja. Monasterio de Cogullada. Carretera de Cogullada, 127. 50014, Zaragoza.
- "II Trobada Ilustrada". Viernes, 28 de noviembre, de 18 a 20.30 h. La Asociación de Profesionales de la Ilustración de Aragón (APIA) organiza en Espacio Joven Fundación Ibercaja su segundo encuentro entre ilustradores para dar a conocer el proyecto , sus objetivos, actividades y hacer networking. Espacio Joven Fundación Ibercaja. Paseo Fernando El Católico, 1-3. 50006, Zaragoza.
Talleres y cursos
- “Escuela de Arte. Los lunes con Cristina Guallart". Lunes, 24 de noviembre al 2 de febrero, de 17 a 20 h. En este taller, para todas las edades, se parte de la metodología de la profesora americana Betty Edwards que "enseña a ver", y se aprende a dibujar con el hemisferio derecho.Las sesiones prácticas se alternan con breves presentaciones teóricas. Fundación Ibercaja Actur. Antón García Abril, 1. 50018, Zaragoza.
- "La enseñanza y el aprendizaje de la historia en la era digital, por Mario Carretero". Miércoles, 26 de noviembre, de 18 a 20 h. Los entornos digitales ofrecen nuevas oportunidades de acceso y reflexión sobre el pasado, aunque también plantean riesgos de desinformación. El uso de fuentes históricas digitalizadas facilita la investigación, pero exige un análisis riguroso para distinguir lo confiable de lo manipulado. Espacio Joven Fundación Ibercaja. Paseo Fernando El Católico, 1-3. 50006, Zaragoza.
- "Soy joven, no ingenuo/a. Cómo potenciar tus fortalezas y transformar tus debilidades". Miércoles, 26 de noviembre, de 19 a 20.30 h. Este taller está enfocado a reflexionar sobre las fortalezas y debilidades que presentan los jóvenes en la actualidad, y cómo poder utilizarlas para hacer frente a las amenazas y aprovechar las oportunidades. Se utilizarán datos estadísticos actuales para realizar el análisis de las mismas. Espacio Joven Fundación Ibercaja. Paseo Fernando El Católico, 1-3. 50006, Zaragoza.
- "La revolución de los agentes de IA". Martes, 25 de noviembre, de 9 a 18.30 h. Formación organizada por Campus Fundación Ibercaja y orientada a profesionales que desean ir más allá del uso básico de herramientas de IA y adentrarse en el diseño estratégico de soluciones inteligentes dentro del entorno Microsoft. Campus Fundación Ibercaja. Monasterio de Cogullada. Carretera de Cogullada, 127. 50014, Zaragoza.
Varios
- "Presentación Whitepaper: Espacio de datos urbanos". Miércoles, 26 de noviembre de 10.30 a 14 h. Una propuesta para impulsar la colaboración en torno a datos públicos, privados y ciudadanos. El documento aborda cómo crear ecosistemas de datos seguros, éticos y eficientes. Mobility City. Puente Zaha Hadid. Plaza Lucas Miret Rodríguez, s/n. 50018 Zaragoza.
- "Vender la empresa: Planificación y estrategia". Miércoles, 26 de noviembre, de 18 a 20 h. El segundo semestre de 2025 se perfila especialmente activo para las operaciones corporativas, con un mercado en recuperación, mayor valor en las transacciones y renovado interés inversor. Campus Fundación Ibercaja. Monasterio de Cogullada. Carretera de Cogullada, 127. 50014, Zaragoza.
Exposiciones
- "Más Allá de la galaxia". Del 26 de septiembre al 25 de enero de 2026. Una gran variedad de piezas de coleccionismo compone el recorrido expositivo, todas ellas dispuestas a lo largo de la parte superior del Puente Zaha Hadid, un espacio idóneo para acoger esta muestra llegada de “otra galaxia”. Mobility City. Puente Zaha Hadid. Plaza Lucas Miret Rodríguez, s/n. 50018 Zaragoza. De martes a sábados, de 10 a 14 h. y de 16 a 20 h. Domingos y festivos, de 10 a 14 h.
- "Goya. Interludio". Desde el 28 de enero. Una exposición única para redescubrir las obras más emblemáticas del Museo Goya. Colección Fundación Ibercaja. Museo Camón Aznar, ahora en el icónico Patio de la Infanta. Una ocasión excepcional para disfrutar de las obras de Goya mientras el museo se transforma para su gran reapertura. Fundación Ibercaja Patio de la Infanta. San Ignacio de Loyola, 16. 50008 Zaragoza. De lunes a sábado de 11 a 14 h y de 17 a 20 h. Domingos y festivos de 11 a 14 h.
- "Opel Love". Del 15 de octubre al 8 de marzo de 2026. La historia y la evolución de Opel se dan cita en esta exposición, donde además de corroborar y mostrar su fuerte relación con Figueruelas y, por ende, con Zaragoza, los visitantes van a poder conocer de cerca a la marca alemana. Mobility City. Puente Zaha Hadid. Plaza Lucas Miret Rodríguez, s/n. 50018 Zaragoza. De martes a sábados, de 10 a 14 h. y de 16 a 20 h. Domingos y festivos, de 10 a 14 h.
- "Exposición. HumáNIKA". Del 3 al 28 de noviembre. Una muestra fotográfica que tiene detrás mucho más. Un discurso, una trama… una historia: la de NIKA; una maniquí, como dicen los autores de la exposición, “a la que sacaron de un almacén de segunda mano, por unos tristes euros”. Fundación Ibercaja Actur. Antón García Abril, 1. 50018 Zaragoza. De lunes a viernes, de 9 a 21 h. Sábados, de 9 a 13 h.
- "Música para mirar. Por Lidia Roncal". La muestra tiene el propósito de transformar canciones en imágenes a través de los montajes gráficos realizados por la artista. Es decir, cada uno de sus diseños nace de una pieza musical en concreto, pero no como una ilustración de las mismas, sino para que el espectador puede sentirlas y formar parte de ellas. Espacio Joven Fundación Ibercaja. Paseo Fernando El Católico, 1-3. 50006, Zaragoza. De lunes a viernes, de 8.30 a 20.30 h. Sábados, de 9 a 14 h.
- "Eduardo Chillida. Soñar el espacio". Del 14 de noviembre al 1 de febrero de 2026. La exposición es una oportunidad única para admirar, desde la capital aragonesa, el conjunto de las obras más importantes a lo largo de toda la trayectoria del artista vasco, uno de los escultores más relevantes del siglo XX. La Lonja. Pl. de Ntra. Sra. del Pilar, s/n 50001 Zaragoza. De martes a sábados, de 10 a 14 h. y de 17 a 21 h. Domingos y festivos, de 10 a 14.30 h.