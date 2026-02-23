Agenda de Actividades del 23 de febrero al 1 de marzo

Estas son las actividades organizadas por la Fundación Ibercaja del 23 de febrero al 1 de marzo de 2026:
Conferencias
- "Argentina + Uruguay. Dos orillas, una modernidad". Lunes, 23 de febrero a las 19 h. El Colegio Oficial de Arquitectos de Aragón y Fundación Ibercaja, en colaboración con la Fundación Mies van der Rohe y Artchitectours, presentan el ciclo “Viajes por la Arquitectura”. Un viaje para descubrir cómo Uruguay y Argentina han construido su identidad arquitectónica. A cargo de Carolina Baccino (Montevideo, 1990), arquitecta por la Facultad de Arquitectura Diseño y Urbanismo Universidad de la República de Uruguay. Fundación Ibercaja Patio de la Infanta. San Ignacio de Loyola, 16. 50008 Zaragoza.
- "Goya, vecino de Zaragoza". Martes, 24 de febrero a las 18.30 h. Imparte Domingo Buesa: profesor universitario y político español, doctor en Historia por la Universidad de Zaragoza, con la tesis Zaragoza 1868-1874. Urbanismo y sociedad, y catedrático de Enseñanza Secundaria, con destino en la ciudad de Zaragoza desde 1979. Fundación Ibercaja Patio de la Infanta. San Ignacio de Loyola, 16. 50008 Zaragoza.
- "Martes de libros con Luis Landero". Martes, 24 de febrero a las 19 h. El ciclo Martes de Libros de Fundación Ibercaja recibe a Luis Landero, uno de los grandes nombres de la narrativa española contemporánea, Premio Nacional de las Letras 2022, para conversar sobre su nueva novela Coloquio de invierno, con el también escritor, Ricardo Lladosa. Fundación Ibercaja Patio de la Infanta. San Ignacio de Loyola, 16. 50008 Zaragoza.
- "Martes de libros con Juan Gómez-Jurado". Viernes, 27 de febrero a las 19 h. Uno de los autores más leídos y seguidos del panorama literario español protagoniza una nueva sesión del ciclo Martes de Libros de Fundación Ibercaja. Juan Gómez-Jurado regresa al encuentro con los lectores para presentar Mentira, su primera novela independiente del universo Reina Roja en 15 años. Fundación Ibercaja Patio de la Infanta. San Ignacio de Loyola, 16. 50008 Zaragoza.
- "Autocuidado para la vida real". Viernes, 27 de febrero a las 20 h. Patri Psicóloga y Yolanda Cuevas presentan un nuevo espectáculo para entender, desde el rigor, el humor y la práctica, la importancia del autocuidado. Tu Autocuidado necesita un cambio profundo de creencias que te permitan entender que tienes derecho a dedicarte tiempo, energía y dinero para cuidar de tu salud mental y física, y descansar. Fundación Ibercaja Patio de la Infanta. San Ignacio de Loyola, 16. 50008 Zaragoza.
Proyecciones y jornadas
- "Riders on the storm". Miércoles, 25 de febrero a las 19 h. Fundación Ibercaja, Montañeros de Aragón y la Federación Aragonesa de Montañismo, presentan una nueva edición del ciclo de proyecciones de la Semana de la montaña. Fundación Ibercaja Patio de la Infanta. San Ignacio de Loyola, 16. 50008 Zaragoza.
- "La conexión central de los Pirineos, infraestructuras de futuro para avanzar en un desarrollo sostenible". Jueves, 26 de febrero a las 9.30 h. Esta jornada, organizada por el Colegio Mayor Miraflores y Fundación Ibercaja, trata de abordar con diferentes puntos de vista y enfoques, la situación de la conexión central de los Pirineos. Mobility City. Plaza Lucas Miret Rodríguez, s/n. Zaragoza 50018.
Exposiciones
- "101 Salón Internacional de Fotografía". Del 10 de diciembre al 11 de febrero de 2026. Fundación Ibercaja y la Real Sociedad Fotográfica de Zaragoza presentan la exposición de las fotografías premiadas y seleccionadas en el histórico Salón Internacional de Fotografía, que celebra ya su 101 edición, convirtiéndose en uno de los certámenes fotográficos más longevos y prestigiosos. Fundación Ibercaja Patio de la Infanta. San Ignacio de Loyola, 16. 50008 Zaragoza. De lunes a sábado de 11 a 14 h y de 17 a 20 h. Domingos y festivos de 11 a 14 h.
- "Opel Love". Del 15 de octubre al 8 de marzo de 2026. La historia y la evolución de Opel se dan cita en esta exposición, donde además de corroborar y mostrar su fuerte relación con Figueruelas y, por ende, con Zaragoza, los visitantes van a poder conocer de cerca a la marca alemana. Mobility City. Puente Zaha Hadid. Plaza Lucas Miret Rodríguez, s/n. 50018 Zaragoza. De martes a sábados, de 10 a 14 h. y de 16 a 20 h. Domingos y festivos, de 10 a 14 h.
- "Goya. Interludio". Una exposición única para redescubrir las obras más emblemáticas del Museo Goya. Colección Fundación Ibercaja. Museo Camón Aznar, ahora en el icónico Patio de la Infanta. Una ocasión excepcional para disfrutar de las obras de Goya mientras el museo se transforma para su gran reapertura. Fundación Ibercaja Patio de la Infanta. San Ignacio de Loyola, 16. 50008 Zaragoza. De lunes a sábado de 11 a 14 h y de 17 a 20 h. Domingos y festivos de 11 a 14 h.
- "Cambio de escala. Por Dan Bonssai". Del 26 de febrero al 25 de abril de 2026. Esta exposición que encontrarás en Espacio Joven es la primera muestra del artista en Zaragoza, reúne una selección de piezas en distintos formatos, junto a un recorrido por algunos de sus murales más destacados, bocetos y materiales de trabajo que nos acercan a su proceso creativo. Lo que nace en el cuaderno crece en el lienzo y se transforma en el muro. En ese ir y venir no hay dos obras, sino una sola práctica que cambia de ritmo y de escala. Espacio Joven Fundación Ibercaja. Paseo Fernando El Católico, 1-3. 50006, Zaragoza. De lunes a viernes de 8.30 a 20.30 h y sábados de 9 a 14 h.
- "¿Qué sabes de Senegal? de medicusmundi NAM". Del 1 al 24 de marzo. En Fundación Ibercaja Actur, de la mano de de medicusmundi NAM te presentamos una exposición colaborativa para mirar más allá. Nace con un propósito claro: acercar a la población aragonesa la riqueza humana, cultural y social de Senegal, así como su realidad en materia de salud, desde una mirada respetuosa, creativa y comprometida. Fundación Ibercaja Actur. Antón García Abril, 1. 50018 Zaragoza. De lunes a viernes, de 9 a 21 h. Sábados, de 9 a 13 h.