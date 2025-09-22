Agenda de Actividades del 22 al 29 de septiembre

Estas son las actividades organizadas por la Fundación Ibercaja del 22 al 29 de septiembre de 2025:
Conferencias y mesas redondas
- "La dieta mediterránea: una aventura científica". Lunes, 22 de septiembre, 19 h. Aprende cual es la mejor alimentación diaria disfrutando de todos los alimentos de la dieta mediterránea y muchos consejos que te ayudaran a generar unos hábitos alimentarios. Fundación Ibercaja Patio de la Infanta. San Ignacio de Loyola, 16. 50008 Zaragoza.
- "IA Generativa, Microsoft 365 y Fabric". Martes, 23 de septiembre, de 18 a 20 h. Conoce la adopción de estas tecnologías en las empresas y el impacto que tiene en estas y en nuestro día a día. Campus Fundación Ibercaja. Monasterio de Cogullada, carretera de Cogullada, 127. 50014 Zaragoza.
- Mesa redonda "Tratamiento integral del dolor de espalda". Martes, 23 de septiembre, 19 h. El dolor de espalda es el primer problema de salud crónico en España. Conoce distintas terapias para aliviarlo y mejorar tu salud. Fundación Ibercaja Patio de la Infanta. San Ignacio de Loyola, 16. 50008 Zaragoza.
- "Martes de libros con Luz Gabás". Martes, 23 de septiembre, 19 h. La aragonesa Luz Gabás, autora de obras tan icónicas como Palmeras en la nieve o Como fuego en el hielo, y ganadora del Premio Planeta 2022 con Lejos de Luisiana, regresa con una extraordinaria novela de amor y aventura como solo ella sabe escribir. Fundación Ibercaja Patio de la Infanta. San Ignacio de Loyola, 16. 50008 Zaragoza.
- "Masterclass. Cómo llegar a acuerdos cuando todo parece estar en contra". Miércoles, 24 de septiembre, de 18 a 19 h. Explora técnicas creativas para transformar tensiones en oportunidades y construir soluciones innovadoras incluso cuando todo está en contra. Haz de la creatividad tu mejor aliada para cerrar acuerdos que otros creen imposibles. Campus Fundación Ibercaja. Monasterio de Cogullada, carretera de Cogullada, 127. 50014 Zaragoza.
- Mesa redonda "La legitimidad del Poder Judicial". Miércoles, 24 de septiembre, 19 h. La aceptación y reconocimiento por parte de la sociedad de la autoridad del poder judicial para ejercer sus funciones jurisdiccionales se basa en factores como la independencia, imparcialidad, competencia técnica y cumplimiento del ordenamiento jurídico. Fundación Ibercaja Patio de la Infanta. San Ignacio de Loyola, 16. 50008 Zaragoza.
- "Mujeres en la creación musical, por Teresa Catalán". Miércoles, 24 de septiembre, 19 h. Una conferencia donde se reivindica el papel de las mujeres compositoras y se se proyectara el documental Emiliana de Zubeldía, mostrando su vida como símbolo de las dificultades que han enfrentado muchas autoras. Fundación Ibercaja Patio de la Infanta. San Ignacio de Loyola, 16. 50008 Zaragoza.
- "Una mirada al Diseño de servicios - Friends of Figma Zaragoza". Miércoles, 24 de septiembre, de 18.30 a 20.30 h. Apúntate y explora qué es el diseño de servicios, con herramientas, casos de estudio y un análisis de su práctica local. Espacio Joven Fundación Ibercaja. Paseo Fernando el Católico, 1-3. 50006 Zaragoza.
- Mesa redonda "Claves para gestionar un conflicto". Jueves, 25 de septiembre, 19 h. Aprende cual es la mejor manera para gestionar un conflicto, cómo se genera y conoce las herramientas que te ayudaran a abordarlo de la mejor manera. Fundación Ibercaja Patio de la Infanta. San Ignacio de Loyola, 16. 50008 Zaragoza.
Cursos y talleres
- Taller "La Akademia: educación emocional y autoconocimiento". Del lunes 22 de septiembre al 22 de junio. Todos los lunes de 17.30 a 20.30 h. Un proyecto educativo donde podrás descubrir quien eres de verdad y que dirección quieres darle a tu vida gracias al autoconocimiento y responsabilidad personal. Espacio Joven Fundación Ibercaja. Paseo Fernando el Católico, 1-3. 50006 Zaragoza.
- "Promoción y negocio a través de las Redes Sociales". Del lunes 22 al 3 de octubre. ¿Quieres aprender conocimientos de marketing digital y nuevas herramientas para automatizar acciones? Apúntate al curso de redes sociales y serás un experto en la materia. Fundación Ibercaja Actur. Antón García Abril, 1. 50018 Zaragoza.
- "Intensive September. Preparación inglés B1. Semana del 22 al 26 de septiembre". Del lunes 22 al 26 de septiembre, de 17 a 19 h. Aprovecha septiembre para mejorar tu nivel de inglés. Clases participativas e impartidas íntegramente en inglés, nuestro objetivo es que tengas un curso intensivo de calidad, a la vez que disfrutes del idioma de la forma más amena posible. Fundación Ibercaja Actur. Antón García Abril, 1. 50018 Zaragoza.
- "Preparación inglés B2. Semana del 22 al 26 de septiembre". Del lunes 22 al 26 de septiembre, de 17.30 a 19 h. El FIRST Certificate está ampliamente reconocido como acreditación de un nivel medio alto de conocimiento de la lengua inglesa, siendo equivalente al nivel B2 del Marco de Referencia Europeo. Fundación Ibercaja Actur. Antón García Abril, 1. 50018 Zaragoza.
- "Intensive September. Preparación inglés C1. Semana del 22 al 26 de septiembre". Del lunes 22 al 26 de septiembre, de 19.30 a 21 h. Con este nivel los candidatos profundizan y desarrollan las habilidades orales de lectura, utilizando el inglés de un modo eficaz y para propósitos laborales o de estudio. Fundación Ibercaja Actur. Antón García Abril, 1. 50018 Zaragoza.
- Taller "La IA al servicio de la Educación. Presentación del cortometraje "La Firma"". Martes 23 de septiembre, de 19 a 20.15 h. "La Firma", un cortometraje realizado 100% con IA, recrea un momento clave para la Educación en España: el nacimiento de los institutos públicos de secundaria. ¡Ven y disfrútalo con nosotros! Espacio Joven Fundación Ibercaja. Paseo Fernando el Católico, 1-3. 50006 Zaragoza.
- "Agentes de Inteligencia Artificial. Viernes tecnológico". Viernes. 26 de septiembre, de 9.30 a 13.30 h. Este taller te acercará al mundo de los agentes inteligentes, mostrándote cómo se crean, cómo funcionan y cómo pueden ayudarte a automatizar procesos y ganar eficiencia en tu empresa. Campus Fundación Ibercaja. Monasterio de Cogullada, carretera de Cogullada, 127. 50014 Zaragoza.
- Programa "Escuela de Arte de Fundación Ibercaja Actur". Del 24 de septiembre al 30 de junio. Desde el óleo y la acuarela, hasta el acrílico y el carboncillo, pasando por la tinta sobre el papel de arroz… encontrarás la técnica que más te guste parar plasmar las emociones, experiencias y perspectivas únicas. Fundación Ibercaja Actur. Antón García Abril, 1. 50018 Zaragoza.
- Taller "¿Buscas trabajo o prefieres que él te encuentre a ti?". Miércoles 24 de septiembre, de 19 a 20.30 h. ¿Quieres encontrar trabajo y no consigues encontrarlo? En este talles te ayudaremos a conseguir las claves para atraer oportunidades y una orientación personalizada. Espacio Joven Fundación Ibercaja. Paseo Fernando el Católico, 1-3. 50006 Zaragoza.
Jornadas y presentaciones
- "Los Desayunos de Innovación de Zebra". Miércoles, 24 de septiembre, de 9 a 11 h. Un espacio único para descubrir las últimas tendencias en innovación y tecnología. Únete a expertos y emprendedores que quieren transformar el futuro aragonés, mientras disfrutas de una charla con los fundadores de Zebra, Sergio Martínez y Ulises Gómez. Campus Fundación Ibercaja. Monasterio de Cogullada, carretera de Cogullada, 127. 50014 Zaragoza.
- "Reputación digital: Cómo crear oportunidades profesionales con IA". Jueves, 25 de septiembre, de 18 a 18.45 h. Descubre en esta masterclass cómo aprovechar la inteligencia artificial para destacar, ganar visibilidad y abrir nuevas oportunidades laborales y de negocio. Aprende qué evitar, qué potenciar y cómo dar el primer paso hacia un perfil online que realmente trabaje por ti. Campus Fundación Ibercaja. Monasterio de Cogullada, carretera de Cogullada, 127. 50014 Zaragoza.
- "Siempre con alma". Jueves, 25 de septiembre, 19 h. Elisa Peinado recorre sus vivencias más íntimas a través de poesía emotiva que conecta con las emociones como el amor, la nostalgia, los miedos o la pasión. Fundación Ibercaja Patio de la Infanta. San Ignacio de Loyola, 16. 50008 Zaragoza.
- "Presentación libro: El susurro de mis sueños". Jueves, 25 de septiembre, de 19 a 20.30 h. En este libro vas a viajar, a través de los sentimientos de su autora, por diferentes lugares nacionales e internaciones, emociones y experiencias. Espacio Joven Fundación Ibercaja. Paseo Fernando el Católico, 1-3. 50006 Zaragoza.
- Congreso "Foro de Innovación en Mantenimiento. Logística 360: Mantenimiento como pilar estratégico". Del 25 al 26 de septiembre. Este foro reunirá a industria, instituciones, universidades y fuerzas armadas, creando un espacio único de diálogo donde se integran perspectivas civiles y militares, académicas y empresariales, nacionales e internacionales. Mobility City. Puente Zaha Hadid. Plaza Lucas Miret Rodríguez, s/n. 50018 Zaragoza.
Cine y teatro
- Proyección "12 hombres sin piedad". Lunes, 22 de septiembre, 18 h. Disfruta de una proyección de la película dirigida por Sidney Lumet y un posterior coloquio para tratar temas como el impacto de las arcas publicas y los recursos destinados a la justicia. Fundación Ibercaja Patio de la Infanta. San Ignacio de Loyola, 16. 50008 Zaragoza.
- "Teatro Arbolé en Mobility City". Sábado, 27 de septiembre, 11 h. Disfruta de una mañana conociendo las aventuras de Pelegrín en un espacio arquitectónico único. Mobility City. Puente Zaha Hadid. Plaza Lucas Miret Rodríguez, s/n. 50018 Zaragoza.
- "Visita Teatralizada al Patio de la Infanta "Un lugar único"". Sábado, 27 de septiembre, 10.30 h. ¿Quieres conocer la vida de la Infanta María Teresa de Vallabriga? Apúntate y conoce todas las historias y recuerdo de su apasionante vida en la capital aragonesa. Fundación Ibercaja Patio de la Infanta. San Ignacio de Loyola, 16. 50008 Zaragoza.
Exposiciones
- "Goya, un museo en movimiento". Del 3 al 24 septiembre. La exposición inmersiva permite contemplar, fuera del Museo Goya, en Zaragoza, una cuidada selección de imágenes de gran calidad de diferentes grabados y pinturas emblemáticas de Francisco de Goya, así como obras de otros artistas aragoneses como Antonio Saura o Francisco Pradilla, que forman parte del fondo patrimonial de Fundación Ibercaja. Museo de Calatayud. Plaza Santa Teresa,3 50300 Zaragoza. De martes a sábado de 10 a 13 h y de 16.30 a 19.30 h. Domingos y festivos de 10 a 13h.
- "Pasión y Leyenda. Una selección única de los Ferrari más importantes de ayer y hoy". Del 15 de abril al 5 de octubre. La muestra reúne una selección única de 14 joyas automovilísticas de Ferrari que en contadas ocasiones se ha visto fuera del Museo oficial de la marca italiana en Maranello. Entre las piezas que pueden contemplarse, los visitantes podrán conocer los Big 5, ediciones limitadas de la Scuderia, además de escuchar el sonido de los propios motores. Mobility City. Puente Zaha Hadid. Plaza Lucas Miret Rodríguez, s/n. 50018 Zaragoza. De martes a sábados, de 10 a 14 h. y de 16 a 20 h. Domingos y festivos, de 10 a 14 h.
- "Naturaleza en un brick". Del 1 de septiembre al 11 de octubre. Una muestra para disfrutar en familia, que invita a mirar el mundo animal con ojos nuevos y a descubrir cómo la naturaleza puede construirse, literalmente, bloque a bloque… ¡en un brick! Fundación Ibercaja Actur. Antón García Abril, 1. 50018 Zaragoza. De lunes a viernes, de 9 a 20 h. Sábados, de 9 a 13 h.
- "Evolución. Por Alba Cantera Pérez". Del 11 de septiembre al 31 de octubre. Enmarcada bajo el título “Evolución”, la muestra cuenta con 60 obras que reflejan la evolución de la artista a lo largo de los últimos años. Entre ellas, los visitantes podrán descubrir retratos, una serie de carboncillos, pinturas realistas y acrílicos, además de una serie dedicada al cine y al cómic. Espacio Joven Fundación Ibercaja. Paseo Fernando el Católico, 1-3. 50006 Zaragoza. De lunes a viernes, de 8.30 a 20.30 h y sábados de 9 a 14 h.
- "Cuerpo metálico, piel vulnerable. Por Jorge Isla". Del 28 de junio al 31 de octubre. Desde hace años la tecnología nos promete superficies limpias, cuerpos brillantes y eficiencia sin fricción. Pero, cuando ésta deja de funcionar se revela como una profunda herida en nuestra piel, como las explotaciones de dónde se extraen los materiales que la componen. Espacio Joven Fundación Ibercaja. Paseo Fernando el Católico, 1-3. 50006 Zaragoza. De lunes a viernes, de 8.30 a 20.30 h y sábados de 9 a 14 h.
- "Goya. Interludio". Desde el 28 de enero. Una exposición única para redescubrir las obras más emblemáticas del Museo Goya. Colección Fundación Ibercaja. Museo Camón Aznar, ahora en el icónico Patio de la Infanta. Una ocasión excepcional para disfrutar de las obras de Goya mientras el museo se transforma para su gran reapertura. Fundación Ibercaja Patio de la Infanta. San Ignacio de Loyola, 16. 50008 Zaragoza. De lunes a sábado de 11 a 14 h y de 17 a 20 h. Domingos y festivos de 11 a 14 h.