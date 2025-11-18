Agenda de Actividades del 17 al 23 de noviembre

Estas son las actividades organizadas por la Fundación Ibercaja del 17 al 23 de noviembre de 2025:
Conferencias
- “Blancanieves y los siete enanitos. Diálogos entre historia y cine para entender el siglo XX". Lunes 17 de noviembre, 19 h. Fundación Ibercaja Actur te invita a una interesante conferencia que une ficción y realidad. Blancanieves y los siete enanitos no solo revolucionó la animación cinematográfica en 1937, sino que, inconscientemente, nos abrió una privilegiada ventana para conocer el contexto histórico y cultural de la Europa de entreguerras. Fundación Ibercaja Actur. Antón García Abril, 1. 50018, Zaragoza.
- "Cuidarte hasta el final de tu vida también es labor de tu médico". Lunes 17 de noviembre a las 19 h. Salud humana y salud planetaria están estrechamente relacionadas y no se entienden la una sin la otra. Bajo esta premisa, la Comisión de Salud y Medioambiente del Colegio de Médicos de Zaragoza ha organizado el ciclo de charlas + QUE SALUD. Cuidando de ti, cuidando del planeta, con el objetivo de concienciar a la ciudadanía sobre el cambio climático y sus graves consecuencias para la salud. Fundación Ibercaja Patio de la Infanta. San Ignacio de Loyola, 16. 50008 Zaragoza.
- "Biomateriales: hacia dónde vamos". Martes 18 de noviembre, 19 h. Fundación Ibercaja y La Real Academia de Ciencias de Zaragoza, presentan el ciclo de conferencias Química: una ciencia central. Hoy presentamos la última conferencia del ciclo: Biomateriales: hacia dónde vamos, que impartirá María Vallet Regí, académica de número de las reales academias nacionales de Farmacia y de Ingeniería. Fundación Ibercaja Patio de la Infanta. San Ignacio de Loyola, 16. 50008 Zaragoza.
- "Tecnologías inteligentes: Nuevos hechos, nuevos derechos". Martes 18 de noviembre, 19 h. La mesa redonda tiene como núcleo central un tema propio de nuestro tiempo, el impacto que está causando la convergencia acelerada y progresiva de las tecnologías inteligentes sobre los derechos de las personas. El bioderecho, el transhumanismo y la necesidad de un marco normativo y ético que ponga en el centro a las personas serán, entre otros, los temas sobre los que discurrirá la charla. Fundación Ibercaja Patio de la Infanta. San Ignacio de Loyola, 16. 50008 Zaragoza.
- "Geoestrategia en la era Trump". Miércoles 19 de noviembre, 18.30 h. Desde que Donald Trump llegó a la Casa Blanca el pasado mes de febrero se han declarado gran cantidad de decretos, sus declaraciones han sido a veces claramente contradictorias y sus sorprendentes políticas han pillado a contrapié a gran parte de los países, incluido sus aliados. Para hablar de todo esto contamos hoy con dos invitados de lujo, el doctor en Filosofía Carlos Díaz-Rosillo; e Isabel Grifoll Gali, vicepresidenta y directora de ATREVIA Barcelona. Fundación Ibercaja Patio de la Infanta. San Ignacio de Loyola, 16. 50008 Zaragoza.
- "Tu mente, tu filtro, por Daniel Albertos". Jueves 20 de noviembre, 19 h. Conferencia enmarcada dentro del Programa Educar para el futuro - Inspira, que tiene como principal objetivo inspirar a los docentes en materia de innovación educativa. Para ello en esta nueva edición hablamos de Competencias Steam y contamos con referentes a escala nacional e internacional en la materia. Fundación Ibercaja Patio de la Infanta. San Ignacio de Loyola, 16. 50008 Zaragoza.
- "Francisco de Goya y su relación con las letras". Miércoles 19 de noviembre a las 19 h. Consolidado ya en su quinta edición, el ciclo Un Aragón de novela de fundación Ibercaja convierte el pasado aragonés en narraciones apasionantes. Historias que se leen —o se escuchan— como si fueran novela, gracias a grandes autores que iluminan episodios clave de nuestra memoria colectiva. Fundación Ibercaja Patio de la Infanta. San Ignacio de Loyola, 16. 50008 Zaragoza.
Cursos
- "Actívate+. Entrenamiento y pilates para mejorar tu día a día". Del 17 de noviembre de 2025 al 14 de enero de 2026. Lunes y miércoles, de 9.30 a 10.30h. En la vida diaria, muchas veces descuidamos la manera de mantener una postura adecuada y de ejercitar nuestro cuerpo de manera segura y efectiva. La importancia de ser conscientes de cómo nos movemos, respiramos… y de cómo equilibramos el peso corporal es fundamental para prevenir lesiones. Fundación Ibercaja Actur. Antón García Abril, 1. 50018, Zaragoza.
- "Cómo detectar y acompañar conductas disruptivas en el aula". Del 18 de noviembre al 25 de noviembre de 2025. Martes, 18 y 25 de noviembre, de 16.30 a 19.30 h. Es una realidad compartida por la mayoría de profesionales de la educación, que la construcción de espacios escolares seguros y protegidos es una cuestión de responsabilidad de todos los miembros de la comunidad educativa. El fracaso o abandono escolar es uno de los problemas a los que últimamente se enfrentan muchos centros educativos de nuestro país. Actividad online.
- "Sesiones de capacitación emocional. 17ª edición". Del 19 de noviembre de 2025 al 03 de junio de 2026. Miércoles, de 16 a 20 h. Atravesamos momentos de cambios importantes que están cuestionando los modelos actuales de gestión empresarial. Algunos tienen que ver con la tecnología y otros vienen de la mano de la creciente demanda social de un ecosistema empresarial sostenible en el que las personas ocupen el centro. Campus Fundación Ibercaja. Monasterio de Cogullada. Carretera de Cogullada, 127. 50014, Zaragoza.
- "La electrónica como vehículo de lo competencial, por Carlos Triquell". Miércoles 19 de noviembre, de 18 a 20 h. Comprende de manera lúdica y sencilla cómo se generan circuitos electrónicos que nos rodean en nuestra vida cotidiana y da un paso más allá en la programación. Para la realización del taller contaremos con los maletines Cirkids, que permiten llevar a cabo proyectos de diferentes temáticas e incorpora componentes esenciales como cables, actuadores, sensores, resistencias, etc., además de un microcontrolador compatible con Arduino Uno lo que abre la posibilidad de desarrollar una variedad ilimitada de proyectos programables de manera sencilla. Espacio Joven Fundación Ibercaja. Paseo Fernando El Católico, 1-3. 50006, Zaragoza.
- "Iníciate en la Historia de la Ópera del siglo XIX". Del 22 de noviembre al 29 de noviembre de 2025. Sábados, de 11 a 12.30h. ¿No sabes si te gusta la ópera o no? ¿Es un género musical que te gustaría conocer mejor para poder disfrutarlo? Fundación Ibercaja Actur, de la mano de una experta, te quiere acercar al maravilloso mundo de este alto género musical. Fundación Ibercaja Actur. Antón García Abril, 1. 50018, Zaragoza.
- "Escuela de Arte para niños. Taller de Acrílico, la fuerza del color". Del 22 de noviembre al 20 de diciembre de 2025. Sábados, de 10 a 12h. En este segundo taller de la Escuela de Arte para niños abordaremos otra técnica: el Acrílico. Es una pintura vibrante, cubriente y muy versátil, que permite trabajar con intensidad y rapidez. Surgió en el siglo XX como una evolución del tradicional óleo, y se extendió rápidamente por su fácil limpieza (con agua) y su secado rápido, que permite jugar con capas y texturas de colores potentes. Fundación Ibercaja Actur. Antón García Abril, 1. 50018, Zaragoza.
Jornadas, talleres y congresos
- "Escuela de Arte. Los martes con Juana Mª Gil". Del 18 de noviembre de 2025 al 27 de enero de 2026. Martes, de 17 a 19h. Fundación Ibercaja Actur, apostando siempre por la cultura y el arte, consolida curso a curso su Escuela de arte. Un espacio físico en el que tú eres el verdadero artista. Un espacio temporal en el experimentarás un bienestar general, combinando aspectos artísticos, terapéuticos y de desarrollo personal. Fundación Ibercaja Actur. Antón García Abril, 1. 50018, Zaragoza.
- "40 aniversario del ALA 15". Miércoles 19 de noviembre, 10.30 h. Con motivo del 40 aniversario del Ala 15, el Ejército del Aire y del Espacio con la colaboración de Fundación Ibercaja, organiza esta jornada que a través de una serie de charlas recorrerá la historia, evolución y futuro de esta emblemática unidad del Ejercito. A lo largo de las ponencias, pilotos, especialistas y antiguos miembros del Ala compartirán su experiencia en torno a la operación del EF-18M, la plataforma que ha definido cuatro décadas de servicio, misiones y excelencia operativa. Fundación Ibercaja Patio de la Infanta. San Ignacio de Loyola, 16. 50008 Zaragoza.
- "2º edición Programa Multicompañía de Desarrollo de Talento en Aragón". Del 20 de noviembre de 2025 al 10 de junio de 2026. Horario pendiente de definir. Es una iniciativa pionera en España impulsada por la Fundación Transforma España desde 2015 que tiene como objetivo identificar, activar y potenciar el talento de profesionales en entornos colaborativos entre empresas. Campus Fundación Ibercaja. Monasterio de Cogullada. Carretera de Cogullada, 127. 50014, Zaragoza.
- "PYME BUSCA JOVEN: Desarrolla tu carrera en Océano Atlántico". Jueves 20 de noviembre, de 18 a 20h. PYME BUSCA JOVEN: Se trata de una “feria de empleo” permanente en colaboración con la Dirección General de PYMES y Autónomos de Aragón, que tiene como objetivo ayudarte a conectar con las empresas que están buscando talento joven como el tuyo. Espacio Joven Fundación Ibercaja. Paseo Fernando El Católico, 1-3. 50006, Zaragoza.
- "IV Jornada REDMADRE: La maternidad más allá de la biología". Sábado 22 de noviembre, 10.30 h. Este año en la IV Jornada REDMADRE sobre Maternidad y Vida se propone un acercamiento a la materia de la mano de cuatro mujeres que han afrontado grandes y complejos retos. Situaciones muy diferentes entre sí, pero que tienen como elemento en común la necesidad de afrontar escenarios completamente diversos de los que habían deseado y esperado, de modo que han tenido que “rediseñar” o “redefinir” su maternidad afrontando las correspondientes dificultades. Fundación Ibercaja Patio de la Infanta. San Ignacio de Loyola, 16. 50008 Zaragoza.
Exposiciones
- "Más Allá de la galaxia". Del 26 de septiembre al 25 de enero de 2026. Una gran variedad de piezas de coleccionismo compone el recorrido expositivo, todas ellas dispuestas a lo largo de la parte superior del Puente Zaha Hadid, un espacio idóneo para acoger esta muestra llegada de “otra galaxia”. Mobility City. Puente Zaha Hadid. Plaza Lucas Miret Rodríguez, s/n. 50018 Zaragoza. De martes a sábados, de 10 a 14 h. y de 16 a 20 h. Domingos y festivos, de 10 a 14 h.
- "Goya. Interludio". Desde el 28 de enero. Una exposición única para redescubrir las obras más emblemáticas del Museo Goya. Colección Fundación Ibercaja. Museo Camón Aznar, ahora en el icónico Patio de la Infanta. Una ocasión excepcional para disfrutar de las obras de Goya mientras el museo se transforma para su gran reapertura. Fundación Ibercaja Patio de la Infanta. San Ignacio de Loyola, 16. 50008 Zaragoza. De lunes a sábado de 11 a 14 h y de 17 a 20 h. Domingos y festivos de 11 a 14 h.
- "Opel Love". Del 15 de octubre al 8 de marzo de 2026. La historia y la evolución de Opel se dan cita en esta exposición, donde además de corroborar y mostrar su fuerte relación con Figueruelas y, por ende, con Zaragoza, los visitantes van a poder conocer de cerca a la marca alemana. Mobility City. Puente Zaha Hadid. Plaza Lucas Miret Rodríguez, s/n. 50018 Zaragoza. De martes a sábados, de 10 a 14 h. y de 16 a 20 h. Domingos y festivos, de 10 a 14 h.
- "Exposición. HumáNIKA". Del 3 al 28 de noviembre. Una muestra fotográfica que tiene detrás mucho más. Un discurso, una trama… una historia: la de NIKA; una maniquí, como dicen los autores de la exposición, “a la que sacaron de un almacén de segunda mano, por unos tristes euros”. Fundación Ibercaja Actur. Antón García Abril, 1. 50018 Zaragoza. De lunes a viernes, de 9 a 21 h. Sábados, de 9 a 13 h.