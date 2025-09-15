Agenda de Actividades del 15 al 21 de septiembre

Estas son las actividades organizadas por la Fundación Ibercaja del 15 al 21 de septiembre de 2025:
Cursos y jornadas:
- "Marketing directo y fidelización de clientes". Del lunes 15 al 25 de septiembre. Si quieres mejorar tu uso en la red social de Instagram con este curso podrás mejorar tus habilidades en la herramienta y crear buenas relaciones con clientes existentes generando un plan estratégico para la venta recurrente y la fidelización. Fundación Ibercaja Actur. Antón García Abril, 1. 50018 Zaragoza.
- "Intensive September. Preparación inglés B1". Del lunes 15 al 19 de septiembre, de 16 a 17.30 h. Aprovecha septiembre para mejorar tu nivel de inglés. Clases participativas e impartidas íntegramente en inglés, nuestro objetivo es que tengas un curso intensivo de calidad, a la vez que disfrutes del idioma de la forma más amena posible. Fundación Ibercaja Actur. Antón García Abril, 1. 50018 Zaragoza.
- "Intensive September. Preparación inglés B2". Del lunes 15 al 20 de septiembre, de 17.30 a 19 h. El FIRST Certificate está ampliamente reconocido como acreditación de un nivel medio alto de conocimiento de la lengua inglesa, siendo equivalente al nivel B2 del Marco de Referencia Europeo. Fundación Ibercaja Actur. Antón García Abril, 1. 50018 Zaragoza.
- "Intensive September. Preparación inglés C1". Del lunes 15 al 19 de septiembre, de 19.30 a 21 h. Con este nivel los candidatos profundizan y desarrollan las habilidades orales de lectura, utilizando el inglés de un modo eficaz y para propósitos laborales o de estudio. Fundación Ibercaja Actur. Antón García Abril, 1. 50018 Zaragoza.
- Jornada "Retos del Vehículo Eléctrico". Miércoles, 17 de septiembre, de 9 a 11 h. La jornada tiene como objetivo analizar los principales desafíos que afronta el desarrollo del vehículo eléctrico, con especial atención a la infraestructura de recarga, la evolución del mercado, el impacto de los programas públicos de financiación, y las oportunidades ligadas a nuevas industrias. Mobility City. Puente Zaha Hadid. Plaza Lucas Miret Rodríguez, s/n. 50018 Zaragoza.
- Jornada "Inauguración programa Start-up Boost 2025". Miércoles, 17 de septiembre, de 11 a 13.15 h. Programa para fomentar el emprendimiento en el sector de la movilidad, energía, sostenibilidad, ciberseguridad o cualquier otro sector que quiera integrar la seguridad digital desde el inicio. Mobility City. Puente Zaha Hadid. Plaza Lucas Miret Rodríguez, s/n. 50018 Zaragoza.
Conferencias:
- "África: La UE y la OTAN en la frontera sur". Lunes, 15 de septiembre, 19 h. Ciclo de conferencias en las que intervienen profesores y ponentes donde se hablara de seguridad y defensa, la lucha contra el terrorismo y la cooperación entre la OTAN y la UE. Fundación Ibercaja Patio de la Infanta. San Ignacio de Loyola, 16. 50008 Zaragoza.
- "Explosión demográfica e implosión democrática africana: control de la inmigración irregular hacia España". Martes, 16 de septiembre, 19 h. Conferencia impartida por Manuel Navarrete Paniagua, donde se trataran los efectos sociales y económicos que conllevan la demografía y el problema de la emigración. Fundación Ibercaja Patio de la Infanta. San Ignacio de Loyola, 16. 50008 Zaragoza.
- "África: los motivos del conflicto". Miércoles, 17 de septiembre, 19 h. Carlos Echeverría Jesús nos llevara a reflexionar sobre los conflictos que se alargan a lo largo de los años en distintos continentes y las causas de estos. Fundación Ibercaja Patio de la Infanta. San Ignacio de Loyola, 16. 50008 Zaragoza.
- "El Sahel y el Golfo de Guinea". Jueves, 18 de septiembre, 19 h. Disfruta de una charla donde hablaremos de la crisis de seguridad que atraviesa el Sahel central se está expandiendo a las regiones septentrionales de los países costeros del golfo de Guinea. Fundación Ibercaja Patio de la Infanta. San Ignacio de Loyola, 16. 50008 Zaragoza.
- "¿Tienes una historia? Te enseñamos a contarla en cómic - Masterclass". Jueves, 18 de septiembre, de 19 a 20.30 h. ¿Alguna vez has querido realizar tu propio cómic? ¿Conoces los pasos para llevar tu idea y tus viñetas a buen término? Disfruta de esta conferencia y si te apasionan los cómics, no dudes en apuntarte al curso. Espacio Joven Fundación Ibercaja. Paseo Fernando el Católico, 1-3. 50006 Zaragoza.
- "Educación en tiempos de IA. Adaptarse para educar mejor". Jueves, 18 de septiembre, de 17.40 a 20.20 h. Evento donde se ofrecen las claves para comprender el presente de la IA en la educación y anticipar las tendencias que marcarán su evolución en las aulas. Fundación Ibercaja Patio de la Infanta. San Ignacio de Loyola, 16. 50008 Zaragoza.
Actividades varias:
- Proyección "El tercer hombre". Lunes, 15 de septiembre, 18 h. Disfruta de una tarde de proyección y coloquio sobre la película dirigida por Carol Reed con el objetivo de sensibilizar y educar en conocimientos económicos a la sociedad. Fundación Ibercaja Patio de la Infanta. San Ignacio de Loyola, 16. 50008 Zaragoza.
- Presentación "Aprender inglés en 20 días es posible. Método PlanBrain". Lunes, 15 de septiembre, a las 10 ó 19 h. Aprovecha el evento que trae Fundación Ibercaja para ver como es posible aprender y defenderte en un nuevo idioma en tan solo un mes. Fundación Ibercaja Actur. Antón García Abril, 1. 50018 Zaragoza.
- Mesa redonda "La música como aliada contra el Alzheimer". Martes, 16 de septiembre, 18 h. Con motivo del Día Mundial del Alzheimer celebramos una cita que pone el foco en el poder de la música como herramienta terapéutica para mejorar la calidad de vida de las personas que conviven con esta enfermedad. Fundación Ibercaja Patio de la Infanta. San Ignacio de Loyola, 16. 50008 Zaragoza.
- Programa DOI "Dirección de Operaciones Industriales. 10ª Edición". Jueves, 18 de septiembre. El Programa DOI (Dirección de Operaciones Industriales) tiene como objetivo capacitar a sus alumnos para la dirección de las operaciones productivas y logísticas en empresas industriales, apoyando la estrategia de negocio de empresa. Campus Fundación Ibercaja. Monasterio de Cogullada, carretera de Cogullada, 127. 50014 Zaragoza.
- Congreso "¿Quieres conocer las novedades 2025-2026 del Campus Fundación Ibercaja?". Jueves, 18 de septiembre, de 18.30 a 21 h. Aprovecha y disfruta de la conferencia "Claves para conectar con tu fuente de talento", en una cita imprescindible para quienes apuestan por el desarrollo profesional y la inspiración colectiva. Campus Fundación Ibercaja. Monasterio de Cogullada, carretera de Cogullada, 127. 50014 Zaragoza.
- "Conciertos con Rasmia: Lucía Estévez". Jueves, 18 de septiembre, 19 h. Lucía Estévez Gracia, joven cantautora zaragozana, ganadora del IV Duelo de Cantautores del programa ZgzCrea nos ofrece un concierto para visibilizar los jóvenes talentos aragoneses. Espacio Joven Fundación Ibercaja. Paseo Fernando el Católico, 1-3. 50006 Zaragoza.
- Taller "El Rinconcillo: La montaña Mágica - Thomas Mann". Viernes, 19 de septiembre, 18.30 a 20 h. Os invitamos al Rinconcillo, el club de lectura de Colectivo Z. S. Un espacio de tertulia y discusión para jóvenes donde leemos, disfrutamos de la compañía y de conversaciones necesarias sobre temas actuales. Espacio Joven Fundación Ibercaja. Paseo Fernando el Católico, 1-3. 50006 Zaragoza.
Exposiciones:
- "Goya, un museo en movimiento". Del 3 al 24 septiembre. La exposición inmersiva permite contemplar, fuera del Museo Goya, en Zaragoza, una cuidada selección de imágenes de gran calidad de diferentes grabados y pinturas emblemáticas de Francisco de Goya, así como obras de otros artistas aragoneses como Antonio Saura o Francisco Pradilla, que forman parte del fondo patrimonial de Fundación Ibercaja. Museo de Calatayud. Plaza Santa Teresa,3 50300 Zaragoza. De martes a sábado de 10 a 13 h y de 16.30 a 19.30 h. Domingos y festivos de 10 a 13h.
- "Pasión y Leyenda. Una selección única de los Ferrari más importantes de ayer y hoy". Del 15 de abril al 5 de octubre. La muestra reúne una selección única de 14 joyas automovilísticas de Ferrari que en contadas ocasiones se ha visto fuera del Museo oficial de la marca italiana en Maranello. Entre las piezas que pueden contemplarse, los visitantes podrán conocer los Big 5, ediciones limitadas de la Scuderia, además de escuchar el sonido de los propios motores. Mobility City. Puente Zaha Hadid. Plaza Lucas Miret Rodríguez, s/n. 50018 Zaragoza. De martes a sábados, de 10 a 14 h. y de 16 a 20 h. Domingos y festivos, de 10 a 14 h.
- "[[LINK:EXTERNO|||https://www.fundacionibercaja.es/actividades/exposiciones/exposicion-naturaleza-en-un-brick-zaragoza|||`Naturaleza en un brick´]]". Del 1 de septiembre al 11 de octubre. Una muestra para disfrutar en familia, que invita a mirar el mundo animal con ojos nuevos y a descubrir cómo la naturaleza puede construirse, literalmente, bloque a bloque… ¡en un brick! Fundación Ibercaja Actur. Antón García Abril, 1. 50018 Zaragoza. De lunes a viernes, de 9 a 20 h. Sábados, de 9 a 13 h.
- "Evolución. Por Alba Cantera Pérez". Del 11 de septiembre al 31 de octubre. Enmarcada bajo el título “Evolución”, la muestra cuenta con 60 obras que reflejan la evolución de la artista a lo largo de los últimos años. Entre ellas, los visitantes podrán descubrir retratos, una serie de carboncillos, pinturas realistas y acrílicos, además de una serie dedicada al cine y al cómic. Espacio Joven Fundación Ibercaja. Paseo Fernando el Católico, 1-3. 50006 Zaragoza. De lunes a viernes, de 8.30 a 20.30 h y sábados de 9 a 14 h.
- "Cuerpo metálico, piel vulnerable. Por Jorge Isla". Del 28 de junio al 31 de octubre. Desde hace años la tecnología nos promete superficies limpias, cuerpos brillantes y eficiencia sin fricción. Pero, cuando ésta deja de funcionar se revela como una profunda herida en nuestra piel, como las explotaciones de dónde se extraen los materiales que la componen. Espacio Joven Fundación Ibercaja. Paseo Fernando el Católico, 1-3. 50006 Zaragoza. De lunes a viernes, de 8.30 a 20.30 h y sábados de 9 a 14 h.
- "Goya. Interludio". Desde el 28 de enero. Una exposición única para redescubrir las obras más emblemáticas del Museo Goya. Colección Fundación Ibercaja. Museo Camón Aznar, ahora en el icónico Patio de la Infanta. Una ocasión excepcional para disfrutar de las obras de Goya mientras el museo se transforma para su gran reapertura. Fundación Ibercaja Patio de la Infanta. San Ignacio de Loyola, 16. 50008 Zaragoza. De lunes a sábado de 11 a 14 h y de 17 a 20 h. Domingos y festivos de 11 a 14 h.