CONTENIDO OFRECIDO POR FUNDACIÓN IBERCAJA

Agenda de Actividades del 15 al 21 de diciembre

Fundación Ibercaja organiza diversas actividades culturales, desde conferencias hasta exposiciones. Te contamos cuáles son y cómo puedes participar. Estas son las actividades organizadas por la Fundación Ibercaja del 15 al 21 de diciembre de 2025.

Contenido patrocinado