Agenda de Actividades del 15 al 21 de diciembre

Estas son las actividades organizadas por la Fundación Ibercaja del 15 al 21 de diciembre de 2025:
Conferencias y jornadas
- "Martes de libros con Antón Castro". Martes, 16 de diciembre a las 19 h. Un libro que rescata la emoción del juego como recuerdo y relato oral compartido, un homenaje a la amistad, al asombro, a la tribu que se forma alrededor de un gol. Fundación Ibercaja Patio de la Infanta. San Ignacio de Loyola, 16. 50008 Zaragoza.
- "La aromaterapia como aliada". Miércoles, 17 de diciembre, de 18.30 a 19.45 h. Disfruta de una conferencia para mejorar y regular los nervios, mantener la atención, o recuperar la calma cuando sentimos que la mente va más rápido que nosotros. ¡No te lo pierdas! Espacio Joven Fundación Ibercaja. Paseo Fernando El Católico, 1-3. 50006, Zaragoza.
- "Visita al Ecosistema - Startup Boost INCIBE". Miércoles, 17 de diciembre, de 11 a 13.35 h. Un encuentro inspirador donde startups innovadoras presentarán sus proyectos en una prueba de concepto exclusiva, mostrando soluciones que impulsan la energía renovable, la tecnología y la sostenibilidad. Mobility City. Puente Zaha Hadid. Plaza Lucas Miret Rodríguez, s/n. 50018 Zaragoza.
Cursos y talleres
- "[[LINK:EXTERNO|||https://www.fundacionibercaja.es/actividades/cursos-y-talleres/proteccion-de-datos-y-ciberseguridad-para-tu-pyme-el-curso-que-no-te-apetece-pero-que-necesitas-y-agradeceras-zaragoza|||Protección de datos y ciberseguridad para tu PYME: el curso que no te apetece… pero que NECESITAS (y agradecerás)]]". Martes 16 al 17 de diciembre de 11 a 14 h. En este curso de Fundación Ibercaja, sin tecnicismos y con ejemplos reales, todo lo que necesitas para cumplir la normativa, evitar multas y blindar tu negocio ante un ciberataque. Fundación Ibercaja Patio de la Infanta. San Ignacio de Loyola, 16. 50008 Zaragoza.
- ""Comunicación REC": El dominio emocional para comunicar". Martes, 16 de diciembre, de 19 a 18.30 h. Aprende como trabajar la manera en la que te comunicas con aquellas personas que más te importan, aprender cómo puedes aplicar el método REC (Respeto, Especificidad y Consciencia), y la expresión asertiva de tus deseos, necesidades y peticiones. Espacio Joven Fundación Ibercaja. Paseo Fernando El Católico, 1-3. 50006, Zaragoza.
- “Navidad en papel. Taller navideño para decorar tu casa con papiroflexia". Jueves, 19 de diciembre, de 10.30 a 13 h. En este taller aprenderás a hacer estrellas, árboles, ángeles, guirnaldas y otros motivos festivos, con los que decorarás todos los rincones de tu casa. Fundación Ibercaja Actur. Antón García Abril, 1. 50018, Zaragoza.
- “Taller navideño para niños. Decora la Navidad con papiroflexia". Jueves, 19 de diciembre, de 17.30 a 19 h. La papiroflexia es un arte ancestral que combina creatividad, calma y precisión. En fundación queremos que los peques disfruten con esta técnica, solos o con un familiar adulto, creando juntos figuras y adornos navideños con papel. Fundación Ibercaja Actur. Antón García Abril, 1. 50018, Zaragoza.
Otras actividades
- "Jóvenes solidarios. Donación de sangre en Espacio Joven". Miércoles, 17 de diciembre, de 17 a 20.30 h. Espacio Joven Fundación Ibercaja en colaboración con el Banco de Sangre y Tejidos de Aragón, y Donantes de Sangre Zaragoza te invitan a hacer un acto de solidaridad colaborando para salvar vidas. Espacio Joven Fundación Ibercaja. Paseo Fernando El Católico, 1-3. 50006, Zaragoza.
- “Concierto de Navidad del Coro de los Infanticos del Pilar". Jueves, 19 de diciembre a las 11.30 h. Siente la emoción de esta cita anual para escuchar las voces de los Infanticos, acompañados en esta ocasión por el Coro Capilla de Música de Nuestra Señora del Pilar. Sede Central Ibercaja Banco. Plaza Basilio Paraíso, 2, Zaragoza 50008.
- "Una mañana de Navidad con Papá Noel y su elfo". Sábado, 20 de diciembre, pases a las 11.30, 12, 12.30, 13 y 13.30 h. Acompañado de uno de sus elfos, que sorprenderá a los más pequeños con divertidas dosis de magia, Papá Noel estará esperando a todos los niños con los brazos abiertos. Una oportunidad única para conversar en persona con él, entregarle tu carta llena de deseos y sentir la ilusión de la Navidad en el aire. Fundación Ibercaja Patio de la Infanta. San Ignacio de Loyola, 16. 50008 Zaragoza.
Exposiciones
- "Más Allá de la galaxia". Del 26 de septiembre al 25 de enero de 2026. Una gran variedad de piezas de coleccionismo compone el recorrido expositivo, todas ellas dispuestas a lo largo de la parte superior del Puente Zaha Hadid, un espacio idóneo para acoger esta muestra llegada de “otra galaxia”. Mobility City. Puente Zaha Hadid. Plaza Lucas Miret Rodríguez, s/n. 50018 Zaragoza. De martes a sábados, de 10 a 14 h. y de 16 a 20 h. Domingos y festivos, de 10 a 14 h.
- "Goya. Interludio". Desde el 28 de enero. Una exposición única para redescubrir las obras más emblemáticas del Museo Goya. Colección Fundación Ibercaja. Museo Camón Aznar, ahora en el icónico Patio de la Infanta. Una ocasión excepcional para disfrutar de las obras de Goya mientras el museo se transforma para su gran reapertura. Fundación Ibercaja Patio de la Infanta. San Ignacio de Loyola, 16. 50008 Zaragoza. De lunes a sábado de 11 a 14 h y de 17 a 20 h. Domingos y festivos de 11 a 14 h.
- "Opel Love". Del 15 de octubre al 8 de marzo de 2026. La historia y la evolución de Opel se dan cita en esta exposición, donde además de corroborar y mostrar su fuerte relación con Figueruelas y, por ende, con Zaragoza, los visitantes van a poder conocer de cerca a la marca alemana. Mobility City. Puente Zaha Hadid. Plaza Lucas Miret Rodríguez, s/n. 50018 Zaragoza. De martes a sábados, de 10 a 14 h. y de 16 a 20 h. Domingos y festivos, de 10 a 14 h.
- "Música para mirar. Por Lidia Roncal". La muestra tiene el propósito de transformar canciones en imágenes a través de los montajes gráficos realizados por la artista. Es decir, cada uno de sus diseños nace de una pieza musical en concreto, pero no como una ilustración de las mismas, sino para que el espectador puede sentirlas y formar parte de ellas. Espacio Joven Fundación Ibercaja. Paseo Fernando El Católico, 1-3. 50006, Zaragoza. De lunes a viernes, de 8.30 a 20.30 h. Sábados, de 9 a 14 h.
- "Eduardo Chillida. Soñar el espacio". Del 14 de noviembre al 1 de febrero de 2026. La exposición es una oportunidad única para admirar, desde la capital aragonesa, el conjunto de las obras más importantes a lo largo de toda la trayectoria del artista vasco, uno de los escultores más relevantes del siglo XX. La Lonja. Pl. de Ntra. Sra. del Pilar, s/n 50001 Zaragoza. De martes a sábados, de 10 a 14 h. y de 17 a 21 h. Domingos y festivos, de 10 a 14.30 h.
- "Exposición. Viaje a otras infancias". Del 5 al 31 de diciembre. Una selección de fotografías que te trasladan a sitios como Sudán, Myanmar o India a través de los ojos de niños y niñas. Una realidad que se clava a en nuestra retina gracias a la transparencia de sus miradas y sus sonrisas. Fundación Ibercaja Actur. Antón García Abril, 1. 50018 Zaragoza. De lunes a viernes, de 9 a 21 h. Sábados, de 9 a 13 h.
- "101 Salón Internacional de Fotografía". Del 10 de diciembre al 11 de febrero de 2026. Fundación Ibercaja y la Real Sociedad Fotográfica de Zaragoza presentan la exposición de las fotografías premiadas y seleccionadas en el histórico Salón Internacional de Fotografía, que celebra ya su 101 edición, convirtiéndose en uno de los certámenes fotográficos más longevos y prestigiosos. Fundación Ibercaja Patio de la Infanta. San Ignacio de Loyola, 16. 50008 Zaragoza. De lunes a sábado de 11 a 14 h y de 17 a 20 h. Domingos y festivos de 11 a 14 h.