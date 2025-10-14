Agenda de Actividades del 14 al 19 de octubre

Estas son las actividades organizadas por la Fundación Ibercaja del 14 al 19 de octubre de 2025:
Cursos y talleres
- "Basic English. Sin miedo al Inglés. Nivel A2". Del martes 14 de octubre al 18 de diciembre, de 9 a 10 h. Siempre es buen momento para retomar ese idioma olvidado y encontrar la motivación de poder comunicarnos bien al viajar y desenvolvernos en situaciones cotidianas. Fundación Ibercaja Actur. Antón García Abril, 1. 50018 Zaragoza.
- "Go on. Seguimos avanzando. Nivel B1". Del martes 14 de octubre al 18 de diciembre, de 10 a 11 h. Aumenta tu confianza y fluidez con nuestro curso y encuentra la motivación de poder comunicarte bien al viajar y desenvolverte en situaciones cotidianas. Fundación Ibercaja Actur. Antón García Abril, 1. 50018 Zaragoza.
- "Conoce Europa viajando a través de su Patrimonio Mundial de la UNESCO (II)". Del martes 14 al 30 de octubre, de 10 a 12 h. Te ofrecemos un viaje por Europa para conocer lugares que la UNESCO ha calificado como excepcionales. Fundación Ibercaja Actur. Antón García Abril, 1. 50018 Zaragoza.
- "Programación excel (VBA)". Del viernes 17 de octubre al 7 de noviembre, de 9 a 13.30h. Este curso está diseñado para empresas y profesionales que buscan optimizar procesos, automatizar tareas y sacar el máximo provecho de las herramientas avanzadas de Excel mediante la programación en VBA. Campus Fundación Ibercaja. Monasterio de Cogullada, carretera de Cogullada, 127. 50014 Zaragoza.
- "Taller intensivo Inteligencia Emocional. Nivel 1". Del miércoles 15 al 18 de octubre. El taller es un escenario vivencial, sin documentación, donde los participantes pueden investigar y profundizar en sus principales anclajes emocionales, buscando renovar su disponibilidad. Campus Fundación Ibercaja. Monasterio de Cogullada, carretera de Cogullada, 127. 50014 Zaragoza.
- "Ganar sin perder. Estrategias para una negociación eficaz.". Jueves 16 de octubre, de 9 a 18.30 h. Aprende a identificar tu estilo negociador, a prepararte adecuadamente y a aplicar tácticas ganadoras en cualquier contexto profesional. Ideal para quienes buscan mejorar su comunicación, liderazgo y capacidad de persuasión. Campus Fundación Ibercaja. Monasterio de Cogullada, carretera de Cogullada, 127. 50014 Zaragoza.
- "I Observatorio Nacional del Vehículo de Ocasión". Jueves, 16 de octubre, 10.30 a 16.30 h. La jornada se dividirá en tres sesiones temáticas, las cuales estarán compuestas por una breve ponencia de un especialista, seguida de un debate abierto entre todos los asistentes. Mobility City. Puente Zaha Hadid. Plaza Lucas Miret Rodríguez, s/n. 50018 Zaragoza.
Conferencias
- "Martes de libros con Jorge Díaz". Martes 14 de octubre, 19 h. Fundación Ibercaja te invita a una nueva sesión del ciclo Martes de libros, un espacio donde descubrir las voces más influyentes de la literatura actual y las historias que dejan huella. Fundación Ibercaja Patio de la Infanta. San Ignacio de Loyola, 16. 50008 Zaragoza.
- "Expedición al éxito, alcanzando objetivos y superando las dificultades por Edurne Pasaban. Conferencia inaugural Educar para el Futuro: Competencias STEAM". Martes, 14 de octubre, 19 h. Conferencia enmarcada dentro del Programa Educar para el futuro - Inspira, cuyo objetivo es inspirar a los docentes en materia de innovación educativa. Fundación Ibercaja Patio de la Infanta. San Ignacio de Loyola, 16. 50008 Zaragoza.
- "El desastre de Annual. Jinetes del Alcántara: la última Laureada". Miércoles 15 de octubre, 19 h. En esta ponencia se explican las acciones de combate que realizó el Alcántara durante esos días del verano de 1921 en el Protectorado español en Marruecos. Fundación Ibercaja Patio de la Infanta. San Ignacio de Loyola, 16. 50008 Zaragoza.
- "Cuando la historia parece una novela: Las mujeres en las sombras de la Casa Real de Aragón". Miércoles 15 de octubre, 19 h. Un Aragón de novela de Fundación Ibercaja celebra su quinta edición como una cita imprescindible para los amantes de la historia, la literatura y el patrimonio aragonés. Fundación Ibercaja Patio de la Infanta. San Ignacio de Loyola, 16. 50008 Zaragoza.
- "Avanzamos hacia lo inimaginable, por Jorge Arévalo". Jueves 16 de octubre, 19 h. El mundo se está reconfigurando, avanzamos hacia un futuro complejo y lleno de incertidumbres: cambios en la geopolítica, en la geoeconomía, en la competitividad y en el trabajo que nos pueden afectar de manera seria. Fundación Ibercaja Patio de la Infanta. San Ignacio de Loyola, 16. 50008 Zaragoza.
- "Inteligencia Artificial y el Arte: la nueva era de la cultura y los derechos de auto". Jueves 16 de octubre, de 19 a 20.30 h. Aprende a identificar tu estilo negociador, a prepararte adecuadamente y a aplicar tácticas ganadoras en cualquier contexto profesional. Ideal para quienes buscan mejorar su comunicación, liderazgo y capacidad de persuasión. Espacio Joven Fundación Ibercaja. Paseo Fernando el Católico, 1-3. 50006 Zaragoza.
Exposiciones
- "Más Allá de la galaxia". Del 26 de septiembre al 25 de enero de 2026. Una gran variedad de piezas de coleccionismo compone el recorrido expositivo, todas ellas dispuestas a lo largo de la parte superior del Puente Zaha Hadid, un espacio idóneo para acoger esta muestra llegada de “otra galaxia”. Mobility City. Puente Zaha Hadid. Plaza Lucas Miret Rodríguez, s/n. 50018 Zaragoza. De martes a sábados, de 10 a 14 h. y de 16 a 20 h. Domingos y festivos, de 10 a 14 h.
- "[[LINK:EXTERNO|||https://www.fundacionibercaja.es/actividades/exposiciones/exposicion-naturaleza-en-un-brick-zaragoza|||`Naturaleza en un brick´]]". Del 1 de septiembre al 11 de octubre. Una muestra para disfrutar en familia, que invita a mirar el mundo animal con ojos nuevos y a descubrir cómo la naturaleza puede construirse, literalmente, bloque a bloque… ¡en un brick! Fundación Ibercaja Actur. Antón García Abril, 1. 50018 Zaragoza. De lunes a viernes, de 9 a 20 h. Sábados, de 9 a 13 h.
- "Evolución. Por Alba Cantera Pérez". Del 11 de septiembre al 31 de octubre. Enmarcada bajo el título “Evolución”, la muestra cuenta con 60 obras que reflejan la evolución de la artista a lo largo de los últimos años. Entre ellas, los visitantes podrán descubrir retratos, una serie de carboncillos, pinturas realistas y acrílicos, además de una serie dedicada al cine y al cómic. Espacio Joven Fundación Ibercaja. Paseo Fernando el Católico, 1-3. 50006 Zaragoza. De lunes a viernes, de 8.30 a 20.30 h y sábados de 9 a 14 h.
- "Cuerpo metálico, piel vulnerable. Por Jorge Isla". Del 28 de junio al 31 de octubre. Desde hace años la tecnología nos promete superficies limpias, cuerpos brillantes y eficiencia sin fricción. Pero, cuando ésta deja de funcionar se revela como una profunda herida en nuestra piel, como las explotaciones de dónde se extraen los materiales que la componen. Espacio Joven Fundación Ibercaja. Paseo Fernando el Católico, 1-3. 50006 Zaragoza. De lunes a viernes, de 8.30 a 20.30 h y sábados de 9 a 14 h.
- "Goya. Interludio". Desde el 28 de enero. Una exposición única para redescubrir las obras más emblemáticas del Museo Goya. Colección Fundación Ibercaja. Museo Camón Aznar, ahora en el icónico Patio de la Infanta. Una ocasión excepcional para disfrutar de las obras de Goya mientras el museo se transforma para su gran reapertura. Fundación Ibercaja Patio de la Infanta. San Ignacio de Loyola, 16. 50008 Zaragoza. De lunes a sábado de 11 a 14 h y de 17 a 20 h. Domingos y festivos de 11 a 14 h.
- "Goya, un museo en movimiento". Del 14 de octubre al 2 de noviembre. Una innovadora propuesta con la que el Museo Goya lleva el arte fuera de sus muros, acercando no solo el legado del genial pintor aragonés, sino también otras obras destacadas que forman parte de la Colección Fundación Ibercaja – Museo Camón Aznar. Centro de Congresos de Barbastro. Av. de la Estación, 31, Barbastro 22300, Huesca. De lunes a sábado de 18 a 20 h y de 17 a 20 h. Domingos y festivos, cerrado.