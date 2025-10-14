CONTENIDO OFRECIDO POR FUNDACIÓN IBERCAJA

Agenda de Actividades del 14 al 19 de octubre

Fundación Ibercaja organiza diversas actividades culturales, desde conferencias hasta exposiciones. Te contamos cuáles son y cómo puedes participar. Estas son las actividades organizadas por la Fundación Ibercaja del 14 al 19 de octubre de 2025.

Cursos y talleres

  • "Basic English. Sin miedo al Inglés. Nivel A2". Del martes 14 de octubre al 18 de diciembre, de 9 a 10 h. Siempre es buen momento para retomar ese idioma olvidado y encontrar la motivación de poder comunicarnos bien al viajar y desenvolvernos en situaciones cotidianas. Fundación Ibercaja Actur. Antón García Abril, 1. 50018 Zaragoza.
  • "Go on. Seguimos avanzando. Nivel B1". Del martes 14 de octubre al 18 de diciembre, de 10 a 11 h. Aumenta tu confianza y fluidez con nuestro curso y encuentra la motivación de poder comunicarte bien al viajar y desenvolverte en situaciones cotidianas. Fundación Ibercaja Actur. Antón García Abril, 1. 50018 Zaragoza.
  • "Conoce Europa viajando a través de su Patrimonio Mundial de la UNESCO (II)". Del martes 14 al 30 de octubre, de 10 a 12 h. Te ofrecemos un viaje por Europa para conocer lugares que la UNESCO ha calificado como excepcionales. Fundación Ibercaja Actur. Antón García Abril, 1. 50018 Zaragoza.
  • "Programación excel (VBA)". Del viernes 17 de octubre al 7 de noviembre, de 9 a 13.30h. Este curso está diseñado para empresas y profesionales que buscan optimizar procesos, automatizar tareas y sacar el máximo provecho de las herramientas avanzadas de Excel mediante la programación en VBA. Campus Fundación Ibercaja. Monasterio de Cogullada, carretera de Cogullada, 127. 50014 Zaragoza.
  • "Taller intensivo Inteligencia Emocional. Nivel 1". Del miércoles 15 al 18 de octubre. El taller es un escenario vivencial, sin documentación, donde los participantes pueden investigar y profundizar en sus principales anclajes emocionales, buscando renovar su disponibilidad. Campus Fundación Ibercaja. Monasterio de Cogullada, carretera de Cogullada, 127. 50014 Zaragoza.
  • "Ganar sin perder. Estrategias para una negociación eficaz.". Jueves 16 de octubre, de 9 a 18.30 h. Aprende a identificar tu estilo negociador, a prepararte adecuadamente y a aplicar tácticas ganadoras en cualquier contexto profesional. Ideal para quienes buscan mejorar su comunicación, liderazgo y capacidad de persuasión. Campus Fundación Ibercaja. Monasterio de Cogullada, carretera de Cogullada, 127. 50014 Zaragoza.
  • "I Observatorio Nacional del Vehículo de Ocasión". Jueves, 16 de octubre, 10.30 a 16.30 h. La jornada se dividirá en tres sesiones temáticas, las cuales estarán compuestas por una breve ponencia de un especialista, seguida de un debate abierto entre todos los asistentes. Mobility City. Puente Zaha Hadid. Plaza Lucas Miret Rodríguez, s/n. 50018 Zaragoza.

Exposiciones

  • "Más Allá de la galaxia". Del 26 de septiembre al 25 de enero de 2026. Una gran variedad de piezas de coleccionismo compone el recorrido expositivo, todas ellas dispuestas a lo largo de la parte superior del Puente Zaha Hadid, un espacio idóneo para acoger esta muestra llegada de “otra galaxia”. Mobility City. Puente Zaha Hadid. Plaza Lucas Miret Rodríguez, s/n. 50018 Zaragoza. De martes a sábados, de 10 a 14 h. y de 16 a 20 h. Domingos y festivos, de 10 a 14 h.
  • "[[LINK:EXTERNO|||https://www.fundacionibercaja.es/actividades/exposiciones/exposicion-naturaleza-en-un-brick-zaragoza|||`Naturaleza en un brick´]]". Del 1 de septiembre al 11 de octubre. Una muestra para disfrutar en familia, que invita a mirar el mundo animal con ojos nuevos y a descubrir cómo la naturaleza puede construirse, literalmente, bloque a bloque… ¡en un brick! Fundación Ibercaja Actur. Antón García Abril, 1. 50018 Zaragoza. De lunes a viernes, de 9 a 20 h. Sábados, de 9 a 13 h.
  • "Evolución. Por Alba Cantera Pérez". Del 11 de septiembre al 31 de octubre. Enmarcada bajo el título “Evolución”, la muestra cuenta con 60 obras que reflejan la evolución de la artista a lo largo de los últimos años. Entre ellas, los visitantes podrán descubrir retratos, una serie de carboncillos, pinturas realistas y acrílicos, además de una serie dedicada al cine y al cómic. Espacio Joven Fundación Ibercaja. Paseo Fernando el Católico, 1-3. 50006 Zaragoza. De lunes a viernes, de 8.30 a 20.30 h y sábados de 9 a 14 h.
  • "Cuerpo metálico, piel vulnerable. Por Jorge Isla". Del 28 de junio al 31 de octubre. Desde hace años la tecnología nos promete superficies limpias, cuerpos brillantes y eficiencia sin fricción. Pero, cuando ésta deja de funcionar se revela como una profunda herida en nuestra piel, como las explotaciones de dónde se extraen los materiales que la componen. Espacio Joven Fundación Ibercaja. Paseo Fernando el Católico, 1-3. 50006 Zaragoza. De lunes a viernes, de 8.30 a 20.30 h y sábados de 9 a 14 h.
  • "Goya. Interludio". Desde el 28 de enero. Una exposición única para redescubrir las obras más emblemáticas del Museo Goya. Colección Fundación Ibercaja. Museo Camón Aznar, ahora en el icónico Patio de la Infanta. Una ocasión excepcional para disfrutar de las obras de Goya mientras el museo se transforma para su gran reapertura. Fundación Ibercaja Patio de la Infanta. San Ignacio de Loyola, 16. 50008 Zaragoza. De lunes a sábado de 11 a 14 h y de 17 a 20 h. Domingos y festivos de 11 a 14 h.
  • "Goya, un museo en movimiento". Del 14 de octubre al 2 de noviembre. Una innovadora propuesta con la que el Museo Goya lleva el arte fuera de sus muros, acercando no solo el legado del genial pintor aragonés, sino también otras obras destacadas que forman parte de la Colección Fundación Ibercaja – Museo Camón Aznar. Centro de Congresos de Barbastro. Av. de la Estación, 31, Barbastro 22300, Huesca. De lunes a sábado de 18 a 20 h y de 17 a 20 h. Domingos y festivos, cerrado.
