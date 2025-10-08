Urbanismo

Adjudicadas las obras de reurbanización de la calle Padre Huesca en la capital oscense

La Mesa de Contratación celebrada esta mañana ha propuesto que sea la empresa Domec SL quien ejecute las obras del tramo entre la calle de la Merced y la plaza Santa Clara. El presupuesto ronda los 880.000 euros y el plazo previsto es de ocho meses.

Redacción

Huesca |

El Ayuntamiento de Huesca, tras la celebración de la Mesa de Contratación, ha propuesto a la empresa Domec SL para ejecutar las obras de reurbanización del último tramo de la calle Padre Huesca, comprendido entre la calle de la Merced y la plaza de Santa Clara, incluyendo también parte de la calle Manuel Bescós. El presupuesto de adjudicación asciende a 877.524,67 euros, de los que 121.650 euros proceden de fondos europeos NextGenerationEU, a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

El proyecto afecta a una superficie total de 1.796 metros cuadrados y creará una plataforma única que favorecerá la convivencia entre peatones y vehículos. Además de los trabajos en superficie, destaca la renovación integral de las redes de saneamiento y abastecimiento, la instalación de canalizaciones de telecomunicaciones y alumbrado LED. También se colocará nuevo mobiliario urbano, se plantará arbolado y se mejorará el entorno de la calle Manuel Bescós con nuevas jardineras.

El plazo previsto es de ocho meses y las obras se ejecutarán por fases con el fin de minimizar las molestias al vecindario, estableciendo un plan de cortes de tráfico y recorridos peatonales señalizados. Además, debido a la localización en una zona con protección patrimonial (nivel C del PGOU), se realizará supervisión arqueológica durante los trabajos.

