Adjudicadas las obras de reurbanización de la calle Padre Huesca en la capital oscense

El Ayuntamiento de Huesca, tras la celebración de la Mesa de Contratación, ha propuesto a la empresa Domec SL para ejecutar las obras de reurbanización del último tramo de la calle Padre Huesca, comprendido entre la calle de la Merced y la plaza de Santa Clara, incluyendo también parte de la calle Manuel Bescós. El presupuesto de adjudicación asciende a 877.524,67 euros, de los que 121.650 euros proceden de fondos europeos NextGenerationEU, a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

El proyecto afecta a una superficie total de 1.796 metros cuadrados y creará una plataforma única que favorecerá la convivencia entre peatones y vehículos. Además de los trabajos en superficie, destaca la renovación integral de las redes de saneamiento y abastecimiento, la instalación de canalizaciones de telecomunicaciones y alumbrado LED. También se colocará nuevo mobiliario urbano, se plantará arbolado y se mejorará el entorno de la calle Manuel Bescós con nuevas jardineras.

El plazo previsto es de ocho meses y las obras se ejecutarán por fases con el fin de minimizar las molestias al vecindario, estableciendo un plan de cortes de tráfico y recorridos peatonales señalizados. Además, debido a la localización en una zona con protección patrimonial (nivel C del PGOU), se realizará supervisión arqueológica durante los trabajos.