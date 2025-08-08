Adjudicada la segunda fase de regeneración del río Huerva

Los trabajos se dividirán en dos tramos: El primero, entre el Puente Blasco del Cacho y Gran Vía, durará 15 meses e incluirá la creación de cinco nuevos parques y la reforma de ocho calles del entorno. El segundo, desde Miguel Servet hasta la desembocadura en el Ebro, se ejecutará en 8 meses y rehabilitará tres zonas verdes, incluyendo el Parque Villafeliche, el Parque Lineal del Huerva y parte del Parque Bruil.

Entre las actuaciones previstas destacan la plantación de arbolado, la creación de sendas peatonales, la mejora de accesos y la instalación de mobiliario urbano y puntos de iluminación para aumentar la seguridad. El proyecto del primer tramo aprovecha también para reformar varias calles del entorno, hacerlas más accesibles y amables e incorporar vegetación donde sea posible, de forma que acompañen al corredor fluvial renaturalizado.

Las obras cuentan con financiación de dos convocatorias de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), financiado por la Unión Europea - NextGenerationEU, para cuyo desarrollo se han obtenido cerca de 5 millones de euros. A ello hay que sumar las aportaciones de hasta 20 millones de euros que el Gobierno de Aragón se ha comprometido a invertir dentro de los acuerdos de la Comisión Bilateral con el Ayuntamiento de Zaragoza para ejecutar el conjunto del proyecto.