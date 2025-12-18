Adjudicada la modificación del proyecto de la A-21 Puente La Reina-Fago

LEER MÁS El ministro Puente se compromete a acelerar las obras de las autovías del Pirineo

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha adjudicado por 2,4 millones de euros (IVA incluido) un contrato para actualizar el proyecto de trazado y constructivo de la Autovía de los Pirineos A-21 para el tramo de unos 12 km entre Puente de la Reina de Jaca y Fago, en el límite provincial entre Huesca y Zaragoza, para el que se estima un presupuesto en obras superior a los 123 millones de euros (IVA incluido).

Este proyecto, junto al tramo entre Sigües y Tiermas puesto en servicio en abril de 2025, permitirá completar la A-21 entre Jaca y el límite con la Comunidad Foral de Navarra, donde esta autovía ya está en servicio hasta Pamplona. Para optimizar la viabilidad económica del proyecto, se estudiará dividir el trazado en dos subtramos (proyectos) de presupuestos más viables individualmente: el subtramo A: Puente la Reina de Jaca–Berdún y el subtramo B: Berdún–Fago (límite provincial Huesca-Zaragoza).

Por otro lado, se estudiará la necesidad de incluir en estos proyectos de construcción el proyecto de acondicionamiento, mejora y humanización de los tramos de carretera N-240 que atraviesan las poblaciones comprendidas en el ámbito de esta actuación. Esto supondrá la base para

el acuerdo previo necesario con los Ayuntamientos afectados para que, una vez finalizadas las obras, dichos tramos se entreguen a los Ayuntamientos conforme a la normativa vigente. Esta actualización del proyecto surge de la necesidad de adaptarse a la realidad actual del territorio y a los cambios en la legislación y en la normativa técnica aplicable, como paso previo a que pueda ser aprobado y a que pueda servir de base a las correspondientes obras.