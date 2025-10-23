El PP acusa al PSOE de abandonar Huesca ante el recorte del transporte estatal

El PP alerta de las graves consecuencias que tendrá para Huesca y para Aragón la aplicación de la ley de Movilidad Sostenible, aprobada recientemente por el Congreso y que ahora está en trámite en el Senado. La diputada oscense Ana Alós considera totalmente injusta esta norma, "que no soluciona los problemas reales del transporte limita el derecho a la movilidad y demoniza el uso del vehículo privado". A su juicio, es una ley "puramente ideológica, centralista y profundamente injusta con la España rural".

Para Alós la supresión de paradas de bus en la provincia de Huesca afectará a 50 municipios y un total de 26.500 habitantes. Entre los municipios que se verían perjudicados figuran Graus, Zaidín, Benabarre, Castejón de Sos, junto a otras localidades como Angüés, El Grado o Santa Cilia.

Alós ha destacado que el Partido Popular ha planteado varias enmiendas para modificar la ley: "blindar por ley las paradas, horarios y frecuencias actuales y que ningún municipio pierda su autobús por razones económicas", promover "un plan de convergencia para la movilidad", e incentivar la renovación del parque automovilístico.

Frente a esa reducción de la oferta por parte del Gobierno de Sánchez, Alós ha destacado que el Gobierno Jorge Azcón en Aragón "apuesta por ampliar la cobertura y no reducirla". "Mientras el Estado reduce la oferta en un 31%”, el Ejecutivo autonómico "la incrementa en un 39%. Se ha reforzando el mapa autonómico de transporte", destinando más de 20 millones de euros al transporte público rural, para que ningún pueblo con más de diez habitantes quede sin autobús", ha indicado Alós.

Por otro lado, Alós también ha lamentado el anuncio del ministro Óscar Puente de descartar el servicio de cercanías entre Huesca y Zaragoza. Los diputados aragoneses han solicitado por ello el informe de viabilidad al que aludió el ministro y reclaman un estudio serio que evalúe la posibilidad real del cercanías. Asimismo, reprocha al Gobierno de Sánchez el “abandono del AVE en Huesca”, con trenes y maquinaria de hace más de treinta años. "Mucho nos tememos que esa falta de mantenimiento y ese desinterés busca que los usuarios dejen de utilizar el servicio y poder justificar así su eliminación", se ha lamentado.

Critica también la actitud de la portavoz socialista Pilar Alegría y del PSOE Alto Aragón "que aplauden las gracias del ministro". "Queremos que digan claramente a los altoaragoneses si quieren apostar por un transporte de calidad y eficaz que nos comunique con el resto de España o si su intención es abandonar y dejar aislada la provincia de Huesca", ha subrayado Alós. En esa misma línea se ha expresado el diputado autonómico Gerardo Oliván quien considera que el PSOE abandona a la provincia de Huesca y solo busca "la rentabilidad económica", olvidando la cohesión territorial y el derecho de los ciudadanos a un transporte digno. Para Oliván la nueva ley es "un ataque sin precedentes a la movilidad y al transporte público".