Zaragoza

Acuerdo para sensibilizar y fomentar la conservación de edificios

El Ayuntamiento de Zaragoza y el Colegio de Administradores de Fincas crearán materiales y organizarán charlas y eventos para sensibilizar sobre la importancia de la conservación de edificios y para fomentar las inspecciones técnicas en la ciudad (ITE). Lo recoge un convenio firmado por ambas partes, dotado de 10.000 euros y de un año de duración.

Onda Cero Aragón

Zaragoza |

Acuerdo entre el Ayuntamiento y el Colegio de Administradores de fincas para favorecer la conservación de edificios
Acuerdo entre el Ayuntamiento y el Colegio de Administradores de fincas para favorecer la conservación de edificios | Ayto. Zaragoza

La ley marca que son los propietarios quienes deben conservar los terrenos, solares, así como cualquier edificación. Los administradores contribuirán a divulgar las ITE como instrumento esencial para el correcto mantenimiento del patrimonio arquitectónico y cultural. El presidente del colegio, Germán Pardiñas, señala que el objetivo es estudiar posibles mejoras a la ordenanza que regula las inspecciones.

El acuerdo con los administradores de fincas busca prevenir situaciones que se producen recurrentemente en algunas zonas del casco. Edificios que presentan riesgo de colapso. Un problema que afecta a las áreas más antiguas de varias ciudades españolas

Precisamente ayer mismo 10 vecinos de San Pablo 98 tuvieron que ser evacuados. El Ayuntamiento realojó a 7 de ellos y ordenó a la propiedad del edificio su apuntalamiento y la ejecución de obras de reparación. El consejero de Urbanismo, Víctor Serrano, explica que seguirán impulsando acciones para mejorar el estado de los edificios.

El acuerdo tiene una duración de un año y un presupuesto de 10.000 euros. De esta manera se establece un marco de colaboración entre las dos entidades para contribuir al desarrollo de actividades de divulgación, sensibilización, concienciación y estudio sobre el alcance de la inspección técnica de edificios como medida de fomento de conservación de los inmuebles.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer