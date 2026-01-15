Acuerdo para sensibilizar y fomentar la conservación de edificios

LEER MÁS El Ayuntamiento de Zaragoza inspeccionará 277 edificios en Zamoray-Pignatelli

La ley marca que son los propietarios quienes deben conservar los terrenos, solares, así como cualquier edificación. Los administradores contribuirán a divulgar las ITE como instrumento esencial para el correcto mantenimiento del patrimonio arquitectónico y cultural. El presidente del colegio, Germán Pardiñas, señala que el objetivo es estudiar posibles mejoras a la ordenanza que regula las inspecciones.

El acuerdo con los administradores de fincas busca prevenir situaciones que se producen recurrentemente en algunas zonas del casco. Edificios que presentan riesgo de colapso. Un problema que afecta a las áreas más antiguas de varias ciudades españolas

Precisamente ayer mismo 10 vecinos de San Pablo 98 tuvieron que ser evacuados. El Ayuntamiento realojó a 7 de ellos y ordenó a la propiedad del edificio su apuntalamiento y la ejecución de obras de reparación. El consejero de Urbanismo, Víctor Serrano, explica que seguirán impulsando acciones para mejorar el estado de los edificios.

El acuerdo tiene una duración de un año y un presupuesto de 10.000 euros. De esta manera se establece un marco de colaboración entre las dos entidades para contribuir al desarrollo de actividades de divulgación, sensibilización, concienciación y estudio sobre el alcance de la inspección técnica de edificios como medida de fomento de conservación de los inmuebles.