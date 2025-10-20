Acuerdo para impulsar 17.000 viviendas en el barrio de Arcosur

La previsión es la construcción allí 17.000 viviendas en plazo de diez años, la mayoría públicas o protegidas. Una operación clave para dar respuesta a la demanda en la zona de expansión de Zaragoza. El ejecutivo autonómico destinará los 50 millones aproximadamente que obtendrá ingresos de las inversiones declaradas de interés autonómico a la compra de suelos y construcción de vivienda. En el primer semestre de 2026, acudirá a las licitaciones para impulsar en Arcosur unas 1.000 viviendas por unos 20 millones (20.000 por vivienda). El presidente, Jorge Azcón, valora que, gracias a este acuerdo firmado hoy, seguirá habiendo suelo disponible.

En base al protocolo, Ibercaja Banco se compromete a reservar suelos para vivienda protegida y también a financiar futuras promociones en Arcosur. La Junta de Compensación de Arcosur presentará proyectos para siete zonas, a razón de unas 2.000 viviendas por cada una de ellas. El coste total de urbanización de todo el terreno disponible alcanzará los 130 millones de euros.

Client Challenge JavaScript is disabled in your browser. Please enable JavaScript to proceed. A required part of this site couldn’t load. This may be due to a browser extension, network issues, or browser settings. Please check your connection, disable any ad blockers, or try using a different browser.

El presidente, Juan Sáez, explica que el volumen de pisos a construir será previsiblemente mayor, ya que se reducirá el tamaño de las viviendas previsto en el planeamiento actual, de unos 100 metros cuadrados, para ajustarse a la demanda. Una vez se complete la planificación de Arcosur al 100%, la población allí pasará de los 7.000 vecinos actuales a más de 70.000. El Ayuntamiento se compromete a agilizar los trámites administrativos y a impulsar servicios y equipamientos conforme el barrio crezca.