Acuerdo en Aragón para agilizar y mejorar la gestión de bajas laborales

El Gobierno de Aragón y agentes sociales han alcanzado un nuevo acuerdo, esta vez para agilizar las bajas comunes, por enfermedad o accidente no relacionado con el trabajo. A partir de enero, un grupo de inspectores y médicos de Atención Primaria acompañará a trabajadores en incapacidad temporal que quieran voluntariamente participar en el programa. El reto es agilizar pruebas o evitar que la recuperación y reincorporación no vayan acompasadas.

Ese equipo se implicará en procesos de bajas inferiores a 365 días que se hayan alargado más de lo necesario según los estándares marcados por el Instituto Nacional de la Seguridad Social. Algo que sucede a veces sin causas clínicas, por retrasos en los diagnósticos o por discrepancias entre las mutuas y el médico de cabecera. El acuerdo se centrará en primer lugar en las bajas por patologías muscoloesqueléticas, que son las más prevalentes, pero la intención es ampliarlo más adelante a otras. Siempre bajo criterios clínicos, el reto es mejorar la salud de los trabajadores y también la del tejido productivo, para reducir el absentismo y favorecer el bienestar de las plantillas.

No en vano en Aragón el absentismo laboral tuvo un impacto de 862 millones de euros en 2024. 46.500 personas que no acudieron ni un solo día a su trabajo. Las incapacidades temporales por contingencias comunes, objeto del acuerdo alcanzado, representan el 90% del absentismo total. Impacta en la organización, productividad y competitividad empresarial.

La presidenta de CEPYME, María Jesús Lorente, recuerda que todas las empresas se ven afectadas por este problema, pero las pymes son especialmente vulnerables. Cuando un empleado está de baja, en muchos casos repercute en la carga de trabajado de sus compañeros.

Tanto Lorente como el secretario general de UGT-Aragón, José Juan Arceiz, han coincidido en destacar que el acuerdo no pondrá en duda a los trabajadores de baja ni fiscalizará su situación. Se quiere evitar que algunas personas ya recuperadas tengan que esperar a su reincorporación, queriéndolo hacer, por el funcionamiento del sistema.

“Se trata de tener un sistema más eficaz y más preventivo, que ponga en el centro a las personas”, ha dicho la vicepresidenta y consejera de Economía, Mar Vaquero. El responsable de Sanidad, José Luis Bancalero Flores, ha incidido en la importancia del acuerdo para “facilitar su reincorporación a una vida activa a los trabajadores de baja, desde el respeto, la empatía y el rigor médico”. Así lo han dicho tras la firma del acuerdo, en la que han participado también Benito Tesier como vicepresidente de CEOE Aragón y Manuel Pina, responsable de CCOO en Aragón.