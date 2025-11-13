Actos para conmemorar el 30 aniversario de la misión aragonesa en Bosnia-Herzegovina

LEER MÁS Unidades del Ejército de Huesca se desplazan a Valencia

Huesca acoge este fin de semana distintos actos para conmemorar el trigésimo aniversario de la misión desplegada en Bosnia-Herzegovina por militares de la Brigada de Cazadores de Alta Montaña perteneciente a la provincia y que formaron parte de la misión de paz desarrollada por la Brigada Aragón desde octubre de 1995 a junio de 1996, en este territorio de Europa del este. El subdelegado de Defensa en Huesca, el coronel Rafael Matilla, ha destacado que, a nivel nacional, fue la primera misión "donde se llevaron unidades operativas de esta entidad".

Los actos, ha detallado Matilla, comenzarán este viernes por la tarde con un encuentro de 340 militares que formaron parte del contingente en la Asociación de Vecinos de San Lorenzo. El sábado a las 10,30 tendrá lugar una ceremonia religiosa en la basílica de San Lorenzo. Posteriormente, a las 12,30 se inaugurará en el Palacio Villahermosa la exposición “Misión Bosnia, la ruta de los Españoles”, que pretende dar a conocer el trabajo de las misiones internacionales de paz que realizan las fuerzas armadas españolas. La exposición, que estará abierta hasta el 24 de noviembre, incluye dos vídeos, uno institucional del ejército y el documental “La cena de la paz” de Eugenio Monesma, que relata en 40 minutos el viaje de los hosteleros de Huesca y los Mainates que acudieron a Bosnia ofrecer al regimiento aragonés la cena de Nochebuena de 1995.

El sábado habrá también una comida de hermandad y por la tarde, tendrá lugar el acto central en el Palacio de Congresos, donde la Unidad de Música de la Inspección General del Ejército ofrecerá un concierto con música clásica, marchas militares, bandas sonoras y música tradicional española. Las entradas son gratuitas hasta completar el aforo y se pueden recoger en la Subdelegación de Defensa de 10 a 12 horas, de lunes a viernes. Y a partir del viernes, se podrán obtener directamente en las taquillas del Palacio de Congresos de Huesca.

Jaime Marqueta miembro de la Real Hermandad de Veteranos de las Fuerzas Armadas y que durante su estancia en Bosnia fue el jefe del estado mayor de la Brigada, recordaba algunas de las principales labores que realizaron los militares allí desplazados. "Además de la misión de paz, la brigada se encargó de mantener abierta para que llegara la ayuda humanitaria desde los puertos a Sarajevo, ayudaron a recuperar servicios básicos como el agua, así como la ayuda sanitaria", ha indicado.