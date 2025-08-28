Los accidentes laborales mortales en Aragón suman 27 en 2025

Comisiones Obreras de Aragón denuncia un “agosto negro” con 10 accidentes laborales mortales, sumando un total de 27 en lo que llevamos de año. El último accidente tuvo lugar este miércoles en Cadrete, cuando el propietario de una micropyme cayó desde una altura de seis metros cuando se encontraba en la techumbre de su almacén. Desde el sindicato urgen a reforzar la prevención en las pequeñas y medianas empresas.

El Consejo Aragonés de Seguridad y Salud Laboral reunirá al ejecutivo autonómico con la patronal y los sindicatos el 12 septiembre para abordar la siniestralidad en las pymes. El secretario de Salud Laboral de CCOO, Luis Clarimón, ha destacado las propuestas que presentarán los representantes de los trabajadores en esta convocatoria.

Entre ellas, reforzar el Instituto Aragonés de Seguridad y Salud Laboral (ISSLA), dotándolo de más medios y personal, así como la Inspección de Trabajo. Otra petición es implementar la figura del delegado territorial de Salud Laboral, que ya existe en otras comunidades autónomas, como Andalucía, Navarra y La Rioja.