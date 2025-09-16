El absentismo laboral en Aragón crece un 27% desde 2019

El absentismo laboral arroja cifras preocupantes en Aragón, según un estudio de CEOE, alcanzando una tasa del 7,5%. Se ha incrementado un 27% desde 2019 -un 60% desde 2008- y el año pasado 46.500 personas no acudieron ningún día al trabajo. La duración de las bajas supera los 40 días y por sectores, la industria acumula un mayor porcentaje. Además, preocupan los más jóvenes, ya que el incremento es superior en los trabajadores de entre 16 y 25 años que en los de más de 55 años.

Por otro lado, el coste total por incapacidad temporal asciende a 862 millones de euros, casi la mitad costeado por las empresas y el resto en prestaciones sociales. Entre los motivos de este absentismo destaca el deterioro de la atención primaria, la falta de inspectores médicos y la situación de las listas de espera.

Unas cifras que preocupan a la patronal, que ha elaborado una serie de propuestas a seguir. Entre ellas, incrementar la participación de las mutuas, tratar el absentismo en la negociación colectiva, mejorar la eficiencia del sistema sanitario y fortalecer la cultura preventiva entre empresas, trabajadores y el conjunto de la sociedad.

El presidente de CEOE, Miguel Marzo, asegura que este problema tiene “serias consecuencias” ya que también “agrava el problema de la falta de mano de obra” y compromete “la organización y la competitividad de las empresas”. Por ello, los agentes sociales junto al Gobierno de Aragón están elaborando un protocolo de actuación que pueda ayudar a mitigar estos problemas de absentismo.