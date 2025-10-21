"Al Abrigo" regresa a la programación de otoño de la comarca de las Cinco Villas

Desde la comarca de las Cinco Villas siguen apostando por la cultura como motor de la comarca y lo hacen con una nueva edición del ciclo “Al Abrigo”, en la que se han programado 48 propuestas culturales a realizar en diferentes municipios. El objetivo con el que surgió y que hace que se mantenga con éxito esta iniciativa es “llevar la cultura para que todos los vecinos de la comarca, aunque vivan en pequeñas localidades y donde el acceso es más limitado, puedan disfrutar de ella”, como explica el presidente de la comarca, Santos Navarro.

Programación pensada para todos los públicos y para los amantes de todos los géneros porque hay desde actuaciones musicales hasta circo, magia títeres o teatro, con el aliciente de que se trata, en la mayoría de los casos, de compañías aragonesas. Este ciclo es continuación del que se puede disfrutar en los meses de verano con “A la fresca”. Entre los dos programas son 155 las actividades a las que se puede asistir durante todo el año, lo que supone un presupuesto de 120.000 euros destinado por la comarca.

El consejero de Cultura y Turismo de la Comarca, Armando Soria, destaca también que, además de acercar la cultura a los pequeños municipios, tiene también un eje dinamizador y aporta un valor añadido a sus vecinos. De hecho, son muchos los que, en otoño e invierno, regresan los fines de semana porque tienen una oferta cultural atractiva que les permite sociabilizar.

Toda la programación está disponible en la página web de la comarca de las Cinco Villas.