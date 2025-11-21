Abre sus puertas en Huesca el tradicional Mercadillo Navideño contra el Cáncer

LEER MÁS Diez años hablando cara a cara sobre el cáncer en Aragón

Abre un año más en Huesca el tradicional Mercadillo Navideño Contra el Cáncer que impulsa la Asociación Española Contra el Cáncer. Ubicado como en años anteriores en la antigua tienda de Rodrigo López (Coso Bajo, 32) permanecerá abierto hasta el próximo 5 de diciembre, incluidos los domingos, en horario de 10 a 13’30 y de 17 a 20 horas.

Voluntarias de la asociación llevan semanas preparando la puesta en marcha del mercadillo, una de las actividades de captación de fondos más importantes de la entidad en la capital, que en la última edición del 2024 consiguió recaudar más de 21.000 euros, una ayuda muy importante para cubrir los muchos servicios que ofrece la entidad de forma gratuita en la provincia.

En el mercadillo se pueden encontrar objetos de decoración, productos alimenticios, juguetes, ropa, abalorios, cosméticos, pequeños electrodomésticos y muchos más detalles, todo a un módico precio. La Asociación ha mostrado su agradecimiento a los más de 180 establecimientos de la ciudad que han donado sus productos para poder organizar este mercadillo. También personas particulares son colaboradoras de la cita y llevan al mercadillo sus manualidades, y artículos de segunda mano en buen estado que ya no utilizan.

Todo lo que se recauda va íntegramente dedicado a todas las actividades que realiza la Asociación de Huesca en toda la provincia, con sedes locales en todas las cabeceras de comarca, y prestando un servicio especial en el Hospital San Jorge de Huesca y en el de Barbastro. Ofrece asimismo servicios de apoyo y acompañamiento a través del equipo de psicólogos, la trabajadora social y voluntarios formados para ello.