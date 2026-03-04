El 90% de los escolares que prueba la campaña de esquí, repite

En Más de Uno Huesca hemos abierto hoy una ventana al color blanco, el de la nieve que cubren, este año más que nunca, nuestras montañas, nuestro Pirineo. Y lo hemos hecho hablando del esquí que aprenden desde pequeños los escolares altoaragoneses de la mano de la campaña de esquí escolar que impulsa la Diputación Provincial de Huesca hace algo más de 25 años y que se ha convertido en una actividad integrada en el calendario escolar. Este año arrancó el 10 de enero y se extenderá hasta el 10 de abril. A lo largo de estas trece semanas, 2.519 niños y jóvenes están llenando el Pirineo en una experiencia que va mucho más allá del aspecto deportivo.

Y es que para la DPH, que este año ha destinado a la iniciativa 325.000 euros, el objetivo no es solo que aprendan este deporte tan importante en nuestra provincia, sino que lo hagan compartiendo tiempo y espacio con otros chicos y chicas al tiempo que favorecen la actividad socio económica de los valles y las comarcas. Con nosotros ha estado el diputado provincial, Carlos Sampériz, pero también responsables de deportes de las comarcas que son quienes gestionan la campaña y las subvenciones, en concreto hemos charlado con Daniel Sorolla, técnico del área en el Bajo Cinca. También hemos contado con representación de los centros educativos que, de la mano de las Amypas, dan forma y organizan a los escolares que participan. Nos hemos acercado hasta el colegio Santa Ana de Fraga y el CEIP La Laguna de Sariñena. Y por supuesto, varios escolares nos han contado su experiencia, Ian, Lucía y Hugo, todos repetirían.