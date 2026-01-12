El 60% de los casos atendidos en los CAIVIS termina en denuncia

Desde su puesta en marcha en 2025, los CAIVIS de las tres capitales de provincia han atendido 260 casos de mujeres víctimas de violencia sexual. Un problema que afecta cada a edades más tempranas, como atestigua el hecho de que, del total, 50 de las atendidas tenían entre 12 y 18 años.

En estos centros 24 horas, las mujeres o niñas (acompañadas por adultos) reciben apoyo y orientación de las profesionales cuando dan el paso difícil de contar que sufren agresiones o abusos. Según se ha trasladado en una visita de la vicepresidenta del Gobierno de Aragón Mar Vaquero al CAVIS de Zaragoza, el 60% de los casos han desembocado en denuncia.

Cada uno de los tres centros activos en Aragón dispone de un piso para acoger a las mujeres que necesitan salir de su ámbito familiar. No en vano, cerca del 70% de las atendidas sufren violencia sexual de hombres que forman parte de su entorno, según ha explicado la directora del Instituto Aragonés de la Mujer, María Antoñanzas. “Ocurre en el entorno laboral, familiar, educativo o social”, ha concretado. “Es un dato que nos ha sorprendido porque echa para atrás esas creencias que tenemos de la violencia sexual de que ocurre en la calle o con desconocidos. Que también pasa, pero no es el porcentaje más importante”.

Además de poder acudir presencialmente a los CAIVIS, las víctimas aragonesas de violencia disponen además de un número de teléfono gratuito las 24 horas, el 900 504 405.