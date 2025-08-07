El 58% de los jóvenes de entre 16 y 25 años han apostado alguna vez

El sector de las apuestas está en un claro ascenso, en Aragón hay 139 locales que cuentan con un espacio para apostar pero donde se puede encontrar realmente el crecimiento del sector es online. A través de internet esta actividad lúdica usa como cebo los bonos gratuitos por inscripción, captando a jóvenes que cada vez lo normalizan más y lo ven como un entretenimiento.

Desde Azajer quieren advertir de la problemática, Itxaso Cabrera, psicóloga sanitaria de la asociación, ha informado que "ocho mil millones de euros se han embolsado las empresas del juego tanto público como privado". Cabrera ha mencionado un estudio realizado por el Grupo de Investigación en Salud Mental en el que se refleja que 1 de cada 4 jóvenes entre 16 y 25 años está expuesto a las apuestas online, "esto puede derivar en un problema de salud mental" ha informado la psicóloga.

El número personas que participaron en juegos de azar el año pasado creció en 459.266, por lo que los usuarios activos rozan los dos millones. El perfil suelen ser hombres de entre los 18 y los 45 años, pero sin olvidar que muchas personas pueden ser vulnerables. Para detectar una adicción a nuestro alrededor y poder ayudar a quienes lo sufren "hablar, muchas veces, salva vidas" ha aconsejado Itxaso Cabrera.