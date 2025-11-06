50 años de España en libertad, centrado en el pueblo

Durante todo el año 2025 se han desarrollado actividades en el marco de la celebración de los 50 años del comienzo de la Transición. Actividades que también llegan ahora a Aragón con un gran calendario con el que, como indica la comisionada para la conmemoración de los 50 años de España en Libertad, es la zaragozana, doctora en Historia Contemporánea, Carmina Gustrán, “se quiere poner sobre la mesa el inicio de un camino, no la libertad y la democracia sino el proceso para recuperarlas” y lo hacen poniendo la mirada en el pueblo, en las asociaciones de vecinos, colectivos en barrios, universidades y fábricas que impulsaron ese cambio.

Para ello se está trabajando en varios ámbitos para “ayudar a entender por qué es importante hablar de memoria hoy en día”. Gustrán asegura que durante muchos años se ha hablado de una “transición modélica con fotografías de políticos con traje y corbata, pero es importante visibilizar y dar espacio a la gente normal porque ellos son que pelearon en las calles para que fuera posible”.

En este sentido, la comisionada hace referencia a la frase de Nicolás Sartorius: “Franco murió en la cama, pero la dictadura murió en las calles” y esto se refleja, por ejemplo, en la exposición “Vientos del pueblo” que puede verse en la sala 4º Espacio de la Diputación de Zaragoza. Para Carmina Gustrán, cinco décadas son suficientes para trata este hecho histórico “con distancia y rigurosidad, enfocándolo como una celebración de lo conseguido”. Y uno de los ejemplos, además de la democracia, ha sido pasar de ser un país que perseguía a los homosexuales y los metía en campos de concentración para reeducarlos, a ser un país referente en políticas LGTBI.

Entre todas las actividades, una que le hace especial ilusión a la comisionada es un concierto, el 27 de noviembre en la Sala Oasis de Zaragoza, en el que se va a rendir homenaje a los 50 años que también cumple el segundo disco de José Antonio Labordeta y al 50 aniversario del Canto a la Libertad, “todo un himno en muchos puntos de España”. En este acto, jóvenes músicos de la comunidad aragonesa van a rendir homenaje al cantautor desde su música para recordar el legado que dejó.