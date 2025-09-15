30 espectáculos conforman la Feria de Teatro y Danza de Huesca

LEER MÁS Angelita Cavero, Premio Javier Brun de la Feria de Teatro y Danza de Huesca

Todo listo para la 39ª Feria Internacional de Teatro y Danza de Huesca, que tendrá lugar del 21 al 25 de septiembre de 2025. La Feria mantiene sus líneas de programación con especial atención a los lenguajes contemporáneos y a las nuevas dramaturgias, estructuradas en dos secciones: la programación general y “Sin Condiciones”, dedicada a la exhibición en zonas no urbanas en colaboración con la Comarca Hoya de Huesca y que este año se desarrollará en Chimillas.

La programación consta de alrededor de 30 espectáculos de teatro, danza y circo, con nueve compañías aragonesas, además de estatales e internacionales. Han sido seleccionados entre 1.541 propuestas recibidas, lo que supone un incremento del 25,69 % respecto a la edición anterior, incluyendo proyectos de nuevos países como Países Bajos, Venezuela, Turquía o Congo. El presupuesto de este año ronda los 250.000 euros.

La programación pivota sobre tres líneas fundamentales: “espectáculos recientes y que prácticamente no se han visto en el territorio nacional (hay ocho estrenos), con una amplia representación dentro de la programación de danza de creadoras y coreógrafas mujeres (ocho de doce), y, finalmente, con espectáculos que reflexionen sobre el mundo en el que nos insertamos” con temas trasversales a toda la programación, como globalización, consumo fugaz, pertenencia, cuidado, choque generacional, adolescencia, algunos de los cuales se abordan desde el punto de vista del humor.

Además de la programación escénica, la Feria sigue consolidándose como una cita de referencia para los profesionales, con actividades de reflexión, formación y networking. Será sede de acciones para la internacionalización de compañías en el marco de Pyrenart II, y reforzará su atención a los jóvenes a través de la sección “Escena 12-25”. Como novedad, y gracias al programa EKO Pirineos de Circo, la Feria incorpora este año la evaluación de su impacto medioambiental.

La programación se completa con propuestas de carácter participativo y de proximidad, como las Cabinas Literarias, una instalación ubicada junto al Palacio de Congresos que invita al público a sumergirse en la escucha de poemas y textos literarios dentro de cabinas telefónicas inglesas.

Premio Javier Brun

En esta ocasión el Premio Javier Brun 2025 se concede a Angelita Cavero, gestora cultural que ha desarrollado su vida profesional en Huesca y en la Comarca Hoya de Huesca. El galardón se entregará el próximo lunes 22 a las 19:30 horas en el auditorio del Palacio de Congresos. El programa completo puede consultarse en la página web www.feriadeteatroydanza.com.