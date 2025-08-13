Aniversario

30 años de la expedición al K2 que acabó con la vida de tres aragoneses

El 13 de agosto de 1995 los aragoneses Javier Escartín, Lorenzo Ortiz y Javier Olivar perdieron la vida en la cordillera de Karakórum. Los tres formaban parte de una expedición conjunta de Peña Guara y Montañeros Aragoneses. La escritora y periodista Paula Figols ha convertido esta aventura en una novela, en homenaje a la experiencia vivida por los alpinistas.

Redacción

Zaragoza |

Homenaje en el K2 en el aniversario de la tragedia/Peña Guara

Hace exactamente 30 años, un grupo de alpinistas aragoneses se disponían a coronar la cumbre del K2, tras coronar la cima se levantó una fuerte ventisca que se cobró la vida de los montañeros aragoneses Javier Escartín, Lorenzo Ortiz y Javier Olivar. La escritora y periodista Paula Figols se ha inspirado en esta historia para escribir su novela '13 de agosto. La tragedia aragonesa en el K2' en la que se narra lo sucedido.

"El reto era contar la historia, porque es un hecho muy triste con un final trágico. Ha sido un privilegio poder contar lo que sucedió en este libro", ha explicado la escritora. Tanto los supervivientes como las familias de los fallecidos han participado en la creación de la novela "la colaboración por parte de los familiares y de los tres montañeros supervivientes ha sido absoluta, tenemos entre nosotros una relación muy especial", ha indicado Figols.

Basada en hechos reales, Paula Figols busca novelar lo sucedido en el descenso del K2, "ha sido difícil porque al ser una historia real he tenido que ser muy rigurosa y no inventarme nada que no hubiese sucedido, pero contándolo desde un punto de vista literario y personal", ha incidido. El 13 de agosto es un día trágico para los alpinistas y sobre todo para los compañeros que sobrevivieron. La escritora ha confesado que en una llamada telefónica con Lorenzo Ortas, superviviente de la expedición, le decía que "ojalá fuese un día más, sin tener que recordar ni revivir este dolor".

