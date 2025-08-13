30 años de la expedición al K2 que acabó con la vida de tres aragoneses

Hace exactamente 30 años, un grupo de alpinistas aragoneses se disponían a coronar la cumbre del K2, tras coronar la cima se levantó una fuerte ventisca que se cobró la vida de los montañeros aragoneses Javier Escartín, Lorenzo Ortiz y Javier Olivar. La escritora y periodista Paula Figols se ha inspirado en esta historia para escribir su novela '13 de agosto. La tragedia aragonesa en el K2' en la que se narra lo sucedido.

"El reto era contar la historia, porque es un hecho muy triste con un final trágico. Ha sido un privilegio poder contar lo que sucedió en este libro", ha explicado la escritora. Tanto los supervivientes como las familias de los fallecidos han participado en la creación de la novela "la colaboración por parte de los familiares y de los tres montañeros supervivientes ha sido absoluta, tenemos entre nosotros una relación muy especial", ha indicado Figols.

Basada en hechos reales, Paula Figols busca novelar lo sucedido en el descenso del K2, "ha sido difícil porque al ser una historia real he tenido que ser muy rigurosa y no inventarme nada que no hubiese sucedido, pero contándolo desde un punto de vista literario y personal", ha incidido. El 13 de agosto es un día trágico para los alpinistas y sobre todo para los compañeros que sobrevivieron. La escritora ha confesado que en una llamada telefónica con Lorenzo Ortas, superviviente de la expedición, le decía que "ojalá fuese un día más, sin tener que recordar ni revivir este dolor".