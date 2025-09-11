28.200 mutualistas de Asisa y Adeslas pueden ya usar la receta electrónica

La receta electrónica se extiende ya a los mutualistas aragoneses gracias a la colaboración entre la Delegación del Gobierno y los colegios profesionales de Médicos y Farmacéuticos. Unos 28.200 funcionarios atendidos por las aseguradoras privadas ya van a poder utilizar su tarjeta de MUFACE para obtener su medicación en las más de 700 oficinas de farmacia de toda la comunidad autónoma. Esto va a permitir ganar tiempo y mejorar la atención, especialmente en el medio rural. Por provincias, tienen acceso a la receta electrónica 20.300 mutualistas de Zaragoza, unos 4.100 de Huesca y otros 3.700 en Teruel.

El sistema es prácticamente idéntico al utilizado en la Seguridad Social. Ahora, también los empleados públicos atendidos por Adeslas y Asisa van a beneficiarse de las ventajas en seguridad y accesibilidad que ofrece la receta electrónica. “Garantiza la protección de datos. Mejora el control del gasto de los medicamentos, tiene mayor trazabilidad y creo que mejora la gestión tanto de las farmacias como de los médicos”, ha destacado la directora provincial de MUFACE en Zaragoza, Leticia Díez. “Es un sistema además sostenible porque vamos a reducir tanto los desplazamientos de los mutualistas al médico como el consumo de papel”, algo que no es baladí porque “el gasto en talonarios es ahora una de las mayores partidas presupuestarias de MUFACE”.

Cambio de aseguradoras

La aseguradora DKV, que se descolgó del nuevo modelo de mutualismo, atendía a unos 13.000 funcionarios aragoneses hasta antes del verano. De ellos, unos 2.500 se han pasado a Asisa y más de 8.000 a Adeslas, mientras que el resto han optado por ser atendidos en el sistema público.

Esas dos compañías han tomado medidas para poder absorber el aumento de funcionarios atendidos, aunque la transición se ha desarrollado sin problemas. Alejandro López del Val, representante de Asisa, ha concretado que han reforzado algunas especialidades y abierto algunos conciertos con hospitales. “Ha sido todo de modo bastante natural porque lo que teníamos ya de partida era suficientemente potente como para poder absorber esa demanda”.

Cabe apuntar que ahora tendrán que elegir entre las aseguradoras o el sistema público los 400 nuevos profesores contratados por el departamento de Educación que también se incorporan con el nuevo curso a MUFACE.