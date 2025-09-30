200 efectivos siguen trabajando en la zona afectada por la tormenta

El Gobierno aragonés ha duplicado su número de efectivos con 12 cuadrillas terrestres y 12 autobombas. La prioridad es recuperar la electricidad en algunos puntos, retirar el lodo y barro de garajes y calles y reforzar la limpieza en los polígonos industriales. Los vecinos de Cuarte, Cadrete y María siguen trabajando para intentar recuperar la normalidad, tras las intensas lluvias y el desbordamiento del río Huerva.

El Gobierno aragonés ha desactivado la fase 1 de alerta por tormentas. Sin embargo, se mantiene el Puesto de Mando en la zona. Los trabajos se centran hoy en la zona más cercana al río en Cuarte, en el entorno del Monasterio de Santa Fe, una urbanización en el meandro del río Huerca en Cadrete y un parking de vehículos en María. El Gobierno aragonés va a instalar contenedores para que los vecinos dejen allí los enseres ya inservibles.

Además, ENDESA prevé solventar las incidencias en el suministro eléctrico, ya que se han anegado algunos transformadores. Ante las críticas de algunos vecinos porque no recibieron ningún mensaje en el móvil, a través del sistema Es Alert, el consejero de Hacienda y Emergencias, Roberto Bermúdez de Castro, señala que sólo ese aviso se produce cuando se activa la alerta roja y, en este caso, era naranja.

En el ámbito asistencial, los usuarios de la residencia Vitalia de Cadrete fueron trasladados ayer a otros centros, mientras que en la residencia de María de Huerva se ha garantizado el suministro eléctrico gracias a un grupo electrógeno instalado por Endesa. La compañía trabaja en la reparación de dos transformadores dañados y prevé que a lo largo del día el 99% de los abonados afectados recuperen la normalidad.

La situación meteorológica es ya estable y no se esperan nuevos fenómenos adversos en los próximos días. El río Huerva, que llegó a rozar niveles de alerta durante el episodio, ha recuperado su caudal normal. El Gobierno de Aragón mantiene el contacto con los ayuntamientos y entidades implicadas para garantizar que la vuelta a la normalidad se desarrolle de la forma más rápida y coordinada posible.