Los 200 afectados de Santa Clara no podrán volver a corto plazo a sus hogares

Los 200 vecinos desalojados ayer de cuatro bloques de la plaza Santa Clara de Huesca no podrán volver a corto plazo a sus hogares. Es una de las conclusiones de la reunión de seguimiento del CECOPAL que ha trasladado la alcaldesa Lorena Orduna. La reunión se ha centrado en el análisis técnico de los inmuebles y el seguimiento social de las familias evacuadas.

De momento, las comunidades han distintas pruebas de ensayo para valorar la situación de cada bloque. Faltaban los ensayos en los portales 3, 2 y 1 y esta misma mañana las pruebas han comenzado por el portal número 1, “al tratarse del edificio que está en mejor situación”, ha señalado Orduna. La semana que viene, en el caso de que esas pruebas lo permitan “quizás esas personas podrían volver a sus casas”, aunque hay que ser prudentes, ha señalado la alcaldesa. En el resto de los inmuebles la situación es más crítica. Principalmente en el portal 4 donde la estructura está más dañada, aunque en los números 2 y 3 también han aparecido patologías diversas.

Por otro lado, el Ayuntamiento ha solicitado informes a una empresa especializada, IDOM, para tener una segunda opinión y reforzar el diagnóstico de las propias comunidades. Además, se han instalado también sensores de movimiento para detectar cualquier tipo de vibración y el acceso a los edificios está totalmente controlado. De hecho se ha establecido un orden de acceso para que los vecinos puedan entrar a sus viviendas con total garantía de seguridad y acompañados por Bombero y Policía Local. Durante el fin de semana el horario de recogida de enseres será de 10 a 12 de la mañana para los bloques 1 y 2 y de 12 a 14 horas para los bloques 3 y 4. Por la tarde, los bloques 1 y 2 de 16 a 18 horas y los bloques 3 y 4 de 18 a 20 horas. Se ruega no mover o trasladar voluminosos.

En total 97 personas, entre ellas 20 menores, han sido evacuadas y realojadas en hoteles. El resto se han quedado en viviendas de familiares o amigos. Servicios Sociales ha comenzado ya a evaluar la situación de cada unidad familiar. Algunos afectados cambiarán hoy de alojamiento debido a que los hoteles tenían sus plazas ocupadas para el fin de semana.

La alcaldesa ha agradecido la labor de bomberos, Policía Local y servicios sociales. También ha calificado de ejemplar la conducta de los afectados así como la solidaridad de la ciudadanía oscense. Se pide asimismo comprensión a los ciudadanos por los cambios e incidencias en el tráfico. Orduna ha confirmado que el cierre perimetral se mantendrá mientras continúe activa la fase 1 del CECOPAL. Ha recalcado que el Ayuntamiento es solvente para gestionar la situación, aunque ha recordado que el presidente de Aragón ha ofrecido activar la fase 2 si llegara a ser necesario.

Debido a esta situación de emergencia y en solidaridad con los vecinos afectados el Ayuntamiento de Huesca ha decidido aplazar el encendido navideño previsto para mañana sábado. En principio, se realizará el sábado 6 de diciembre.