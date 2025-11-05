1'8 millones de euros para reparar la tubería de San Julián de Banzo en Huesca

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Huesca ha aprobado la actualización de precios del proyecto de sustitución de parte de la tubería de conducción de agua desde el manantial de San Julián de Banzo al depósito de Loporzano. La valoración final, para licitar el proyecto, es de 1.804.808 euros. En total se sustituirán 5,38 kilómetros de canalización de cara a recuperar el suministro desde este manantial, que aporta el agua de mejor calidad con la que puede contar Huesca.

La financiación de este proyecto contará con fondos de la empresa Amazon Web Services, dentro de su programa de inversiones en Aragón destinadas al ciclo del agua. Recuerda el consistorio que la obra evitará “el despilfarro” de agua de este manantial que suministraba a la ciudad desde 1887. Su puesta en marcha sirvió para paliar la escasez endémica de una población que bebía de fuentes y manantiales del entorno inmediato. Hace alrededor de ocho años que este manantial no puede utilizarse porque la tubería presenta varias roturas que hacen que el agua se pierda y de hecho, el caudal se desvía a una acequia.

El depósito de Loporzano, que forma parte del sistema Vadiello-San Julián de Banzo, tiene una capacidad de 90.000 metros cúbicos. El agua de San Julián permitirá una alternativa de suministro, con almacenamiento de agua de manantial durante los episodios de turbidez en el embalse del Guatizalema.