17 detenidos y 10 investigados por estafar más de un millón de euros a empresas e instituciones de Huesca

Están acusados de delitos de estafa, blanqueo de capitales, falsificación de documentos y de usurpación de estado civil. Los estafadores utilizaban una técnica para acceder al control total del correo electrónico. Eso les permitía realizar trasferencias y compartir información confidencial.

Redacción

Huesca |

La Guardia Civil de Huesca ha detenido a 17 personas e investigado a otras 10 como supuestos autores de 31 delitos de estafa, 15 delitos de blanqueo de capitales, 7 delitos de falsificación de documentos y 1 delito de usurpación de estado civil, cometidos contra distintas empresas y entidades públicas de 16 localidades de la provincia de Huesca.

Los estafadores utilizaban el BEC (Business Email Compromise), una estafa tecnológica consistente en suplantar la identidad de personas de confianza dentro de una organización, generalmente mediante correos electrónicos, para engañar a empleados de empresas y entidades públicas y lograr que realicen transferencias de dinero o compartan información confidencial. En estos casos, modificaban facturas para conseguir transferencias a cuentas controladas por los estafadores.

Las víctimas eran principalmente empresas de distintos tamaños y varias instituciones públicas, aproximadamente veinte en total, afectando localidades como Aínsa, Alcalá de Gurrea, Alquézar, Altorricón, Barbastro, Benasque, Binéfar, Canfranc Estación, Fiscal, Fraga, Laspaúles, Monzón, Panticosa, Peraltilla, Sabiñánigo y Tamarite de Litera. La cantidad total estafada supera el millón de euros.

Tras un año de investigación, la operación se cerró con 27 personas implicadas, de diversas nacionalidades y edades entre 25 y 55 años, de las cuales 17 fueron detenidas y 10 investigadas. Tras pasar a disposición judicial, los detenidos quedaron en libertad con cargos, salvo tres que ya se encontraban en prisión, y los 10 investigados deberán presentarse ante la Autoridad Judicial cuando sean requeridos.

