12 plazas de difícil cobertura se ofrecerán para el Hospital de Barbastro

El Consejo de Gobierno ha aprobado la nueva Oferta Pública de Empleo (OPE) de 46 plazas de difícil cobertura en hospitales periféricos, de las cuales, el 30% se ofertarán en el hospital de Barbastro. Así lo ha anunciado este martes el consejero de Sanidad, José Luis Bancalero Flores, el cual se ha desplazado hasta ese centro para defender la gestión y las medidas de mejora que están aplicando. Allí ha asegurado que en los últimos meses han contratado a 24 nuevos médicos y que 12 profesionales se han quedado en ese hospital gracias al plan de fidelización de los MIR. El consejero ha reconocido que la situación es mejorable, pero asegura que no entiende que las movilizaciones se produzcan justo cuando se están incorporando nuevos profesionales, ya que la plantilla está cubierta al 92%.

Las 46 plazas de difícil cobertura aprobadas se distribuyen entre los hospitales de Barbastro, Huesca, Calatayud, Alcañiz y Teruel. Todas ellas se extraen de las ofertas ordinarias de los años 2023, 2024 y 2025, y de especialidades de cinco años de formación MIR. En el Hospital de Barbastro se ofertarán casi un 30% de estas plazas.

Mejoras en Barbastro

El Departamento de Sanidad ha introducido cambios en el marco regulatorio que permitan una mayor flexibilidad y personalización de las condiciones laborales. En su visita a Barbastro donde se ha reunido con equipo directivo y ha saludado a médicos nuevos en la plantilla, ha recordado que, en los últimos seis meses, se han incorporado 23 médicos para cubrir vacantes, y antes de que termine este mes se sumará otro más.

Reconociendo que hay margen de mejora, el mismo ha destacado el descenso de pacientes en listas de espera para consultas especializadas y ha puesto como ejemplo Urología donde ha bajado en un 48%, Oftlamología un 35%, Neumología en un 31% Otorrinolaringología un 16%.

Por otro lado, el consejero ha anunciado que desde octubre se han programado los quirófanos del centro con sesiones de mañana y tarde para incrementar la actividad. En el ámbito quirúrgico, este Hospital tiene una demora media mejor que la media nacional para ser intervenido. La demora actual es de 114 días, mientras que la media nacional se sitúa en 126 días.