Las 112 viviendas de Las Fuentes estarán listas en junio de 2026

Avanza la construcción de 112 viviendas para alquiler asequible en el Paseo Vicente Cazcarra, en el Barrio de las Fuentes de Zaragoza, que estarán listas en junio de 2026. El edificio contará con siete plantas y viviendas de uno, dos y tres dormitorios. Los pisos irán desde los 45 a los 90 metros cuadrados y el alquiler medio rondará los 390 euros mensuales. El coste de la inversión asciende a más de 16 millones de euros, con 3 millones de fondos europeos.

Se trata de una de las quince actuaciones que el Ayuntamiento de Zaragoza está desarrollando y que permitirán impulsar un total de 423 viviendas en distintos puntos de la ciudad. El consejero de Urbanismo, Víctor Serrano, ha asegurado que, para seguir con este ritmo de construcción, se necesita “desbloquear suelo estatal y garantizar recursos energéticos”. “Tenemos capacidad de gestionar, las cifras lo demuestran, y construir es la única manera de bajar los precios de la vivienda”, ha indicado.

ZONAS TENSIONADAS Y MÁS SUELO

La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha visitado las obras de estos pisos en el barrio de Las Fuentes, donde ha puesto en valor la colaboración institucional para poner solución a este problema. Ha resaltado las 5.970 viviendas que el Gobierno de España ha impulsado en Aragón en los últimos siete años y los 80 millones destinados a la ciudad de Zaragoza.

Eso sí, ha sido crítica con la declaración de zonas tensionadas que contempla el Plan Estatal, a la que se niega nuestra comunidad. La ministra ha pedido al Gobierno de Aragón que “se deje de partidismos” y cumpla “con todos los mecanismos legales disponibles para frenar la subida del alquiler”, declarando esas zonas tensionadas para “amparar a los inquilinos y bonificar a los propietarios”.

El consejero, Octavio López, ha defendido una vez más el plan que Aragón está desarrollando en esas zonas tensionadas por el turismo, ya que considera que la construcción de vivienda es la fórmula adecuada. Ha asegurado que si algún Ayuntamiento lo solicita se podría estudiar, pero no ha ocurrido por el momento.

Tampoco ha cerrado la puerta a seguir negociando con el Ministerio, aunque ha solicitado que se “respeten los programas específicos de cada comunidad autónoma para poder avanzar en el cumplimiento del Plan Estatal de Vivienda”.

El consejero también ha incidido en la cesión de suelos estatales para poder impulsar todavía más viviendas desde la comunidad autónoma. La Ministra, Isabel Rodríguez, ha asegurado que activarán suelos y colaborarán con las distintas entidades.