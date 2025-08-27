1 de septiembre, próxima cita para evitar la huelga de buses en Zaragoza

Desde el comité de empresas de Avanza Zaragoza consideran que hay un bloqueo absoluto por parte de la dirección en la negociación del convenio colectivo. Exigen mejoras en sus condiciones laborales, pero no están llegando a un acuerdo con las negociaciones entre ambas partes. Ante esta situación, el comité ha decidido convocar una huelga que provocará distintos parones en el servicio de transporte durante el mes de octubre.

Por su parte la empresa señala las afecciones que sufrirán los usuarios ya que coincide con la vuelta al colegio de los más pequeños y las Fiestas del Pilar. Carlos Agulló, director de Avanza en Zaragoza ha explicado que "su objetivo es intentar llegar al acuerdo". Además, el director, ha añadido que "los temas económicos son la parte en la que más distanciados están".

El SAMA ha convocado una reunión para el 1 de septiembre con el objetivo de poner solución a ese problema, Carlos Agulló ha comentado que "van con la voluntad de llegar a acuerdos y desconvocar los paros". El comité va a convocar una asamblea informativa el 2 de septiembre y un referéndum entre la plantilla e 4 del mismo mes.

Calendario de paros