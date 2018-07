La diócesis de Barbastro- Monzón reclama los bienes religiosos en los tribunales

La demanda, que ha recaído en el juzgado de Primera Instancia número 1 de Barbastro, se dirige contra el Obispado ilerdense y el Consorcio del Museo de Lérida. El obispo de Barbastro se ha visto obligado a recurrir a la vía civil, toda vez las sentencias vaticanas favorables no han servido para resolver en litigio en la vía eclesiástica. En Lérida se celebró un acto de conciliación para resolver la cuestión pero no hubo acuerdo. El Obispado de Lérida reconoció la propiedad aragonesa de los bienes, pero el Consorcio del Museo de Lérida, en cuyo poder obran las piezas, no compareció, y no se mostró partidario de la devolución. Ahora se muestran a la espera de que se ponga fecha a la vista.

La consejera de Cultura, Mayte Pérez, ha señalado que cuando el juzgado traslade esa demanda al Gobierno aragonés se sumarán a ese proceso para conseguir el retorno de las 111 piezas de arte de la zona Oriental. Eso sí, también animan al Obispado de Huesca a que recurra en los tribunales la entrega de otros tres bienes religiosos que están en el Museo de Lérida.