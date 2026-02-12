Desalojados el Balneario de Panticosa y Llanos del Hospital cuyos accesos seguirán cerrados

LEER MÁS Buzos de la armada se forman en el balneario de Panticosa

Varias carreteras de la provincia de Huesca seguirán cerradas a lo largo del fin de semana. Esta mañana se han reabierto los accesos a Llanos del Hospital y el Balneario de Panticosa pero solo de forma temporal para permitir la salida de clientes y trabajadores y cerrar de nuevohasta que los informes de los nivólogos sean favorables. Reapertura que no se espera hasta la semana que viene, entre el lunes y el miércoles. Y es que como explicaba el director general de carreteras en funciones, Miguel Ángel Arminio, hay mucha cantidad de nieve en las laderas y hasta las viseras se están viendo desbordadas.

También permanecerá cerrado el fin de semana el Portalet y muy probablemente el Túnel de Bielsa. Este último ha reabierto este mediodía aunque es muy posible que el sábado tenga que volver a cerrar por seguridad ya que se espera otro frente que dejará nieve y viento. Tampoco se ha podido recuperar el tráfico todavía en la A-2218 entre Baldellou y Camporrells tras el desprendimiento de parte de la ladera el pasado fin de semana, dada la inestabilidad detectada, lo que obligará a actuar con una obra de emergencia para asegurar el talud antes trabajar en la calzada. Cierre al que se suma la A-1227, cerca de Abiego, por el fallo de un elemento de contención provocado por las lluvias. También hay un carril cortado y paso alternativo en la A-2605 en Las Tiesas Bajas por la aparición de una grieta.

Afecciones a la red ferroviaria

Las consecuencias de las lluvias han llegado también hasta la red ferroviaria ya que un desprendimiento sobre la vía del tren de la línea Zaragoza-Lérida, en el término municipal de Monzón, ha causado afecciones al tráfico este jueves. Según Adif, el derrumbe se produjo de madrugada cayendo sobre la vía del tren. El desprendimiento no ha cortado el tráfico de trenes, aunque si ha ocasionado retrasos ya que el trayecto entre Monzón y Sariñena se ha realizado en autobús habilitados por Renfe.