Azcón rechaza que el PP permita la investidura de Salvador Illa

El presidente del Gobierno aragonés, Jorge Azcón, califica como una buena noticia el descenso del apoyo de los partidos independentistas en el parlamento de Cataluña tras las elecciones del domingo, pero a la vez, recuerda que los resultados dejan en el aire la gobernabilidad en la Comunidad Autónoma vecina. Y es que las formaciones separatistas continúan siendo decisivas a la hora de conformar un Ejecutivo estable.

Azcón ha trasladado que el Partido Popular no apoyará una posible investidura del candidato del PSOE y ganador de los comicios, Salvador Illa, porque consideran que los socialistas siguen apoyando el independentismo para que el presidente, Pedro Sánchez, continúe en La Moncloa. Por tanto, Azcón no descarta una repetición electoral en Cataluña, aunque cree que no sería lo deseable.

Reacciones del resto de partidos

Los socialistas aragoneses califican como “históricos” los resultados de las elecciones catalanas. Aunque se muestran satisfechos y optimistas, son conscientes de que el PSC necesita convencer a Esquerra Republicana para formar un gobierno tripartito de izquierdas. El diputado socialista, Darío Villagrasa, apela a la reflexión y la prudencia de esa formación.

Por su parte, el vicepresidente primero y miembro de la ejecutiva nacional de VOX, Alejandro Nolasco, valora que el retroceso “exponencial” de los partidos separatistas, unido a la consolidación de su formación política como “dique” del independentismo, abren un “horizonte de esperanza” en Cataluña. Eso sí, deja claro que no permitirán con su abstención que gobierne el socialista Salvador Illa.

Mientras tanto, el presidente de Chunta, Joaquín Palacín, lamenta el incremento de votos de las formaciones de ultraderecha con discursos xenófobos y de partidos políticos que incluían el trasvase del Ebro en su programa electoral.