Más de uno Zaragoza 30/11/2020

Hoy hemos hablado con Daniel, un rastreador que nos ha contado, entre otras cosas, que están encontrándose con positivos de covid que no les dan la información real de los contactos con los que han estado, para no complicarles la vida. Ante la llegada de la Navidad preguntamos en un laboratorio si hay un incremento en la demanda de test solicitados de forma particular. Y en el Día de los Trastornos de la Conducta Alimentaria, sabemos cómo ha influido la pandemia en el número de casos. Además, hablamos del Cibermonday, de la campaña de dinamización de los mercados de Zaragoza y de los premios que hoy entrega la Fundación Labordeta. Luis Ignacio Fernández Irigoyen nos habla hoy del 'dumping' fiscal. Y la consejera de infraestructuras, Patricia Cavero, nos da algunos detalles de la próxima Operación Calles .