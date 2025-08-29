Más de uno Zaragoza 29/08/2025

Con Lourdes Funes y Julio Gil. Hablamos de los llamamientos a los profesores interinos para cubrir plazas para el próximo curso en Primaria, Secundaria y FP. Nos acercamos a los centros infantiles para conocer cómo va a ser el comienzo de curso en las guarderías y preguntamos por los resultados del estudio “Comportamiento saludable en los niños aragoneses”.

Los Bomberos de Zaragoza nos cuentan cómo se trabaja para la eliminación de los nidos de avispas y desde la Universidad San Jorge nos hablan de la relación entre IA y educación con nuevos perfiles. Tenemos deporte con Fran Castarlenas, Patricia Laliena nos habla de las celebraciones del Día del Traje Ansotano y Carolina Benavent nos cuenta los detalles de la “procesión de los cagones” en Teruel.

Les presentamos la novela “Maldad” de Javier Vázquez y César Gómez nos habla de Torrebruno cuando iba a celebrar 89 años. Y en su última día, despedimos a nuestros becarios con música que ellos mismos ha querido regalarnos: Jesús Martínez, Diego Martín y Julio Gil.