Más de uno Zaragoza 28/08/2025

Con Lourdes Funes y Julio Gil. Nos hacemos eco de los daños que las fuertes tormentas de granizo han ocasionado en el campo aragonés y desde FAPAR nos cuentan cómo se ha reducido la partida destinada al Programa Corresponsables de cara al próximo curso escolar. Recorriendo los barrios, preguntamos por la medida en la que no se podrán llevar sueltos a los perros en determinados parques en los que ya hay zona de esparcimiento. Nos acercamos a La Almozara donde varias asociaciones de vecinos no comparten el proyecto planteado para las futuras piscinas.

Hablamos de la calidad del agua de los ríos de la mano de técnicos de la Confederación Hidrográfica del Ebro y abrimos una ampla agenda gastronómica con José Miguel Martínez Urtasun, nos acercamos a la XII edición de Birragoza y a la II edición de SabiÑam con Patricia Laliena.

Carolina Benavent nos propone acercarnos a Villastar para conocer como es el baile del chuzo y la bandera y viajamos hasta el Pueblo Viejo de Belchite donde se han realizado unos hallazgos arqueológicos únicos. Se ha encontrado restos de una sinagoga medieval de las que sólo hay seis en toda España.