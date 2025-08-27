Más de uno Zaragoza 27/08/2025

Con Lourdes Funes y Julio Gil. Hablamos con Avanza sobre la ruptura de las negociaciones con el comité de empresa. Hablando de movilidad, nos centramos en las afecciones al tráfico que va a suponer la celebración de la Vuelta Ciclista a España cuando llegue a Zaragoza el sábado. Recorremos el barrio de Las Fuentes con la reforma de la calle Doctor Iranzo y vamos a Miralbueno, donde están de fiestas.

Hablamos de turismo, por un lado, conociendo la importancia que puede tener que Zaragoza acoja en 2026 la VI Convención de Turespaña. Y, por otro, el presidente de CEHTA, Fernando Martín, nos presenta los objetivos y estrategias del Plan de Sostenibilidad Social del Turismo de Aragón.

Es miércoles y tenemos cine con el comienzo de Desafío Buñuel y con los 30 años que cumple el rodaje, en Mirambel de la película “Tierra y Libertad” y que nos acerca Carolina Benavent. Jesús Pérez Teira nos hace alguna propuesta. Además, La chica del Zapato Naranja, Marta García, nos habla de accesibilidad y de la vuelta a la rutina tras las vacaciones.