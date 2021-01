Más de uno Zaragoza 27/01/2021

Con el profesor de bioética, Rogelio Altisent, analizamos las posibles irregularidades en el plan de vacunación contra el Covid-19. Compartimos unos minutos con el dotor Alberto Jiménez Schuchmacher, que repasa el papel de la ciencia desde el comienzo de la pandemia. Y charlamos con el alcalde de Cantavieja, Ricardo Altabás, que ha pedido a los vecinos de la localidad que se autoconfinen para evitar contagios. Hablamos de los trabajos en el digestor de la depuradora de La Almozara, del caso de una persona transexual, víctima de malos tratos, cuyo caso no se considera 'violencia machista' porque no ha completado su cambio de sexo, ni física ni legalmente. Hablamos, además, con el ingeniero que, junto a un veterinario y un anestesista, participó en el diseño de un respirador que ante todos los obstáculos burocráticos, no llegó a ser usado. Santiago Gonzalo nos habla de la figura de Odón de Buen, y Jesús Pérez Teira recomienda la última película de Anthony Hopkins, El Padre.