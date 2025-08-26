Más de uno Zaragoza 26/08/2025

Con Lourdes Funes y Julio Gil. Hablamos de los menores migrantes y de los recursos que tienen las entidades para acogerlos en Aragón. Conocemos cómo han sido los trabajos que han desarrollado desde las brigadas aragonesas de INFOAR en los incendios que están teniendo lugar en Castilla y León.

Preguntamos por las reivindicaciones vecinales que hacen desde los barrios de San José, que están en fiestas, y el Arrabal, donde piden revisar el arbolado. Nos acercamos a Tarazona para hablar con el Cipotegato que mañana será protagonista en el comienzo de las fiestas.

Les contamos con, Marga Gabarre y Carolina Benavent, cómo han de ser las luces V16 que hemos de llevar en el coche y que han de estar homologadas. Miraremos a las estrellas con David Vicente, si necesidad de telescopio y nos acercaremos a Ascaso para conocer los detalles del Festival de Cine.