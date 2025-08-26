magazine

Más de uno Zaragoza 26/08/2025

Hablamos de menores migrantes, del trabajo de las brigadas de INFOAR en Castilla y León, recorremos San José y el Arrabal. Preguntamos por las luces V16 y por el mejor tomate de España. Hablamos con el Cipotegato y, además de mirar a las estrellas, nos acercamos al Festival de Cine de Ascaso.

Redacción

Zaragoza |

Con Lourdes Funes y Julio Gil. Hablamos de los menores migrantes y de los recursos que tienen las entidades para acogerlos en Aragón. Conocemos cómo han sido los trabajos que han desarrollado desde las brigadas aragonesas de INFOAR en los incendios que están teniendo lugar en Castilla y León.

Preguntamos por las reivindicaciones vecinales que hacen desde los barrios de San José, que están en fiestas, y el Arrabal, donde piden revisar el arbolado. Nos acercamos a Tarazona para hablar con el Cipotegato que mañana será protagonista en el comienzo de las fiestas.

Les contamos con, Marga Gabarre y Carolina Benavent, cómo han de ser las luces V16 que hemos de llevar en el coche y que han de estar homologadas. Miraremos a las estrellas con David Vicente, si necesidad de telescopio y nos acercaremos a Ascaso para conocer los detalles del Festival de Cine.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer