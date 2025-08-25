Más de uno Zaragoza 25/08/2025

Con Lourdes Funes y Julio Gil. Preguntamos por cómo actuar en casos de desapariciones de personas cercanas con la Policía Nacional. Hablamos de movilidad conociendo la situación de los carriles bici de Zaragoza y les ofrecemos información de servicio sobre la interrupción del servicio de un tramo del tranvía por obras de mantenimiento.

Nos acercamos a la Universidad de Zaragoza para hablar con alumnos y profesores que están participando estos días en los Cursos 0 como preparación para los primeros días de clase. Con Fran Castarlenas hacemos un repaso al fin de semana deportivo y les contamos los secretos de jugar al billar con una nueva técnica que nos cuentan desde el Club Billar Aldayo.

Carolina Benavent nos invita a descubrir “Clásicos en una hora” de la mano de Héctor Urién y Marga Gabarre nos lleva a Bárcabo donde se va a construir un centro de interpretación en torno a la carrasca de Lecina. Además, hablamos con María Pérez Heredia sobre su libro Fiebre.