Más de uno Zaragoza 25/08/2025

Hablamos de personas desaparecidas, de obras en el tranvía, de la situación de los carriles bici en Zaragoza, de los cursos 0 en la Universidad de Zaragoza y visitamos Las Fuentes en sus fiestas. Jugamos al billar, conocemos el proyecto del centro de interpretación de la Carrasca de Lecina. Tenemos teatro con “clásicos en una hora” y literatura con Pirineo Noir.

Zaragoza

Con Lourdes Funes y Julio Gil. Preguntamos por cómo actuar en casos de desapariciones de personas cercanas con la Policía Nacional. Hablamos de movilidad conociendo la situación de los carriles bici de Zaragoza y les ofrecemos información de servicio sobre la interrupción del servicio de un tramo del tranvía por obras de mantenimiento.

Nos acercamos a la Universidad de Zaragoza para hablar con alumnos y profesores que están participando estos días en los Cursos 0 como preparación para los primeros días de clase. Con Fran Castarlenas hacemos un repaso al fin de semana deportivo y les contamos los secretos de jugar al billar con una nueva técnica que nos cuentan desde el Club Billar Aldayo.

Carolina Benavent nos invita a descubrir “Clásicos en una hora” de la mano de Héctor Urién y Marga Gabarre nos lleva a Bárcabo donde se va a construir un centro de interpretación en torno a la carrasca de Lecina. Además, hablamos con María Pérez Heredia sobre su libro Fiebre.

