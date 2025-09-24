magazine

Más de uno Zaragoza 24/09/2025

En el programa del miércoles, nos hemos desplazado al Museo del Vino de Cariñena, donde hemos realizado nuestro programa con motivo de la 59ª Fiesta de la Vendimia, que se celebrará del 26 al 28 de septiembre. Y nuestro colaborador galáctico, David Vicente, nos habla de la presa china que ha desplazado el eje de la tierra.

Redacción

Zaragoza |

El vicepresidente de la D.O.P. Cariñena, José Antonio Briz, y el director de comunicación, José Luis Campos, nos han acompañado para contarnos detalles de la fiesta y de la actualidad de esta denominación de origen. Además, contamos que hoy se ha concedido a la Fiesta de la Vendimia el título de Fiesta de Interés Nacional.

También repasamos la actualidad de esta denominación de origen, que se encuentra en plena recolección de la uva, hablamos de las campañas de promoción y de la distinción de Ciudad Europea del Vino que ha recibido recientemente. David Vicente, el Colaborador Galáctico, ha hablado de la Presa de las Tres Gargantas, un gigantesco embalse construido en China que recibe tanta agua que su peso ha desplazado el eje de la tierra dos centímetros.

