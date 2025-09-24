Más de uno Zaragoza 24/09/2025

El vicepresidente de la D.O.P. Cariñena, José Antonio Briz, y el director de comunicación, José Luis Campos, nos han acompañado para contarnos detalles de la fiesta y de la actualidad de esta denominación de origen. Además, contamos que hoy se ha concedido a la Fiesta de la Vendimia el título de Fiesta de Interés Nacional.

También repasamos la actualidad de esta denominación de origen, que se encuentra en plena recolección de la uva, hablamos de las campañas de promoción y de la distinción de Ciudad Europea del Vino que ha recibido recientemente. David Vicente, el Colaborador Galáctico, ha hablado de la Presa de las Tres Gargantas, un gigantesco embalse construido en China que recibe tanta agua que su peso ha desplazado el eje de la tierra dos centímetros.